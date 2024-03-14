Feci kaza! Yük treni otomobile çarptı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Özerli Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treninin geçeceği sırada kapanan bariyerin kenarından geçen M.İ.S. idaresindeki 06 BCU 072 plakalı otomobile tren çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.