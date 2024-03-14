Şahin'den Alanya esnafına: O iş bende

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in halkla buluşmaları içerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında da aralıksız olarak devam ediyor.

Alanya'nın her köşesinde yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Şahin, Ramazan ayında iftar ve teravih namazı sonrası halk buluşmalarını Değirmendere ve Hacıkerimler mahallelerinde sürdürdü.

Her iki mahallede de coşkulu kalabalıklar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Şahin, Değirmendere buluşmasına ilişkin "Mahalle buluşmalarımız kapsamında Alanya İlçe Başkanımız ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte Değirmendere’de mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik. Halkımızın sorunlarını dinleme ve projelerimizi paylaşma fırsatı bulduğumuz etkinlikte, mahalle sakinlerimiz ile samimi sohbetler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın dilek ve önerilerini de alma fırsatı bulduğumuz toplantımızda, misafirperverlikleri ve destekleri için başta mahalle muhtarımız Kasım Günay ve tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ederim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah" dedi.

ŞAHİN'DEN MAHALLE SAKİNLERİNE TEŞEKKÜR

Şahin'in, Hacıkerimler Camisi'ndeki çay toplantısına İYİ Parti İlçe Başkanı Hilmi Er ve ekip arkadaşlarının yanı sıra İYİ Parti İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan da katıldı.

Hacıkerimler'de de coşkulu bir kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Şahin, vatandaşların dilek ve önerilerini dinledi, projelerini paylaştı. Şahin, "Misafirperverlikleri ve destekleri için başta mahalle muhtarımız Ramazan Güvercin ve tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ederim" dedi.

ESNAFLAR: YANINDAYIZ ŞAHİN BAŞKAN

Şahin, ekip arkadaşları ile birlikte esnaf ziyaretlerini de Alaiye Caddesi, Mithat Görgün Caddesi ve Hasan Akçalıoğlu Caddesi ve Kızlarpınarı Caddesi’nde sürdürdü. Esnaflar, her caddede büyük ilgiyle karşıladıkları Şahin'e "Yanındayız Şahin Başkan" dediler.

Şahin, yoğun olarak Alanya'da gün geçtikçe büyüyen park çilesinin iş yapmalarına engel olduğundan şikayet eden esnaflara "O iş bende. ' Araç Park Yeri' projemizle araç parkı sorun olmaktan çıkacak. Hem esnafımız, hem sürücülerimiz rahat bir nefes alacak" dedi.

Esnafın diğer dilek ve önerilerini dinleyen, esnafa yönelik projelerini paylaşan Şahin, "Esnaflarımızı ziyaret ederek, esnaf dostlarımız ve alışveriş yapan vatandaşlarımız ile sohbet ettik. Her zaman desteklediğimiz esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim esnaflarımıza helalinden bol kazançlar nasip etsin; birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşaAllah" dedi.

ŞAHİN: ALANYAMIZIN ÇÖZÜLMEYECEK TEK BİR SORUNU YOK

Şahin, esnaf ziyaretlerini Tosmur mahallesinde sürdürdü. Tosmur’da, Eski Gazipaşa, Ömer Koparan ve Dimçayı caddelerinde esnaf ve alışveriş yapan vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Şahin, kendisine iletilen yığınla sorun karşısında "Liyakatli, çözüm odaklı ve ortak aklı benimsemiş güçlü yerel yönetim vizyonumuzla size söz veriyoruz. Sorunları biliyoruz, çözümü ile geliyoruz. Alanyamızın çözülmeyecek tek bir sorunu yok. Alanyamızın sorunu, sorumluluktan, ortak akıldan, adaletten ve eşit hizmet anlayışından kaçan yerel yöneticilerdir. Alanyamızın bu potansiyelinin ve imkânlarının önündeki tek ve en büyük engel, yetenekli ve liyakat sahibi yerel yöneticilerin yokluğudur" dedi.

DOKTORLAR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KUTLADI

Şahin, ekip arkadaşlarıyla birlikte 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etti.

Sağlık kuruluşlarında yöneticiler, doktorlar, sağlık çalışanları ve tedavi için bulunan vatandaşlar Şahin'i büyük ilgiyle karşıladılar. Şahin, sohbet edip dilek ve önerilerini aldığı doktorlar ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

'SAĞLIK KAHRAMANLARIMIZI KUTLUYORUM'

Şahin, "14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Alanyamızda bulunan sağlık kuruluşlarımızdaki hekimlerimizi, sağlık çalışanlarımızı ve tedavileri için hastanelerimizde bulunan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Bu vesile ile insan hayatını her şeyin üstünde tutan, en zor koşullarda bile fedakarca ve kahramanca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah" dedi.