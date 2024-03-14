İstanbul Gençlergücüspor kendi sahasında yenilmedi

İstanbul Gençlergücüspor Büyük Ümitler spor maçında deplasman takımı maça hızlı başlayan taraf oldu. Dakika 24’de savunmanın yaptığı hatayı değerlendird.i Mehmet Efe Çetinel skoru 1-0 yaptı. Ev sahibi takım İstanbul Gençlergücüspor kalecisi ve savunmanın yaptığı hatayı değerlendiren Büyük Ümitler spor 27’inci dakikada Özkan Erbilirgil'in attığı golle deplasmanda takımını 2-0 öne geçiren gollü attı ve ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarısında seyir sevki yüksek ve kaliteli geçen maçta ev sahibi takım İstanbul Gençlergücü Spor dakika 55’de golcüsü Uraz Gezgin'in kullandığı penaltı vuruşuyla skoru 2-1 yaparak takımını ayağa kaldırdı. Dakika 64’de Uraz Gezgin attığı golle skoru 2-2 yaptı. Maçın son dakikalarında her iki takım yakaladığı gol pozisyonlarında kaleciler yaptığı kurtarışlarla son dakikalarda maça damgasını vurdular; maç 2-2 berabere sona erdi.

İstanbul Gençlergücüspor kulübü başkanı Özgür Subaşı yaptığı açıklamada "İlk yarı 2-0 geride olan takımımız maçın ikinci yarısında seyir zevki yüksek ve mücadeleci bir oyunla 2-0’dan 2-2 berabere kaldı. Sahada mücadele eden tüm takım oyuncularımızı kutluyorum ligde kalan maçlarda başarılar diliyorum " dedi.

Kaynak: Haber Merkezi