Bülent Cihantimur hakkında flaş suçlama: Annemin onun yüzünden kalbi durdu

Bu sıralar gündemide olan isim Bülent Cihantimur'a Işın Karaca'dan flaş suçlama geldi. 10 sene önce annesinin kendisi yüzünden ölümden döndüğünü söyleyerek "Kadının yüzü yamuk, kulak memesi yoktu. Verdiği ilaçtan dolayı da kalbi durdu" dedi.

Estetik doktoru olarak tanınan Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu T.C. ölümlü kazaya karıştıktan sonra yazar annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçtı. Şu sıralarda gündem büyük yer kaplayan isme Işın Karaca'dan büyük suçlama geldi. Işın Karaca da 10 sene önce annesinin doktor Cihantimur'un tedavisi sonucu ölümden döndüğünü söyledi.

TV8'de ekrana gelen Aramızda Kalmasın programına telefonla bağlanan Işın Karaca, yıllar önce yaşadıklarını şöyle anlattı:

'VERDİĞİ İLAÇLAR YÜZÜNDEN ANNEMİN KALBİ DURDU'

"Annem 10 yıl önce kendisine yüz gerdirme ameliyatı oldu. Kadını 3 kere ameliyat etti. Kadının yüzü yamuk, kulak memesi yok. Bu da yetmiyormuş gibi sakinleşsin diye verdikleri ilaçtan dolayı annemin kalbi duruyor. İlk ameliyatında yapamıyor sonra 1 hafta sonra tekrar yapıyor. Annem ölümden döndü. Sonrasında da bu doktor hiçbir şey yapmadı, telefonlara çıkmadı. 10 sene önce annemin hayatının içine etti. Havalimanına Eylem Tok ve oğlunu götüren şahıslardan biri o dönem benimle konuşarak 'Doktor Bey şu anda çok meşgul, biz size dönelim. Bir hata varsa biz telefi etmek isteriz' gibi hiç hoş olmayan şeyler söylediler. Annem araştırıp gitmese ben o kişiye asla götürmezdim.

'BU MU ANNELİK?'

16 yaşındaki bir çocuk, adamı öldürüyor. Katliam gibi bir kaza. Anne de gülerek oğlunu götürüyor. Gördükçe içim titriyor, ekranı parçalamak istiyorum. Oğlunu yurt dışına kaçırıyor... Sen misin anne? Bu mu annelik? Hadi anne bunu yaptı baba nerede? Alın bu babayı içeri. Babayı içeri aldıktan sonra bunlar da tıpış tıpış geri döner. Muhakkak ki babanın da ifadesi alınmıştır. Diğer tarafta 1,5 yaşında yetim kalan bir çocuk var."

Kaynak: Haber Merkezi