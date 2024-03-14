Serenay Sarıkaya'nın Seul tarzı olay yarattı

Kusursuz fiziği, güzelliği ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Serenay Sarıkaya son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde rol almıştı.
SEUL TARZI OLAY OLDU
Başarılı oyunculuğuyla da adından söz ettiren Serenay Sarıkaya şimdi de Türkiye'deki elçisi olduğu bir markanın özel daveti için Güney Kore'nin başkenti Seul'a gitti.
Simsiyah parlak bir kombin yapan Serenay Sarıkaya başına da siyah bir bandana taktı. Sarıkaya'nın pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Ünlü isme; 'Kızılcık Şerbeti'ne mi girecek?', 'Çimen'den sonra senin kapanmanı kaldıramam', 'Her halin olay' gibi yorumlar yapıldı.
ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE
Son dönemde Mert Demir ile aşk yaşadığı iddia edilen Sarıkaya, sosyal medyada aşk iddialarını güçlendiren bir hamlede bulunmuştu.
Ünlü oyuncu, Mert Demir'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir videonun altına 'kalp ve gül' emojisiyle yorum yapmıştı.
Buna kayıtsız kalmayan Mert Demir de Sarıkaya'ya kalpli bir emojiyle karşılık vermişti. Bu paylaşım ve yorumun ardından ünlü oyuncu ve şarkıcının aşk yaşadığı iddiaları yeniden alevlendi.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.