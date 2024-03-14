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Artık Anlatya ve Alanya'da ekmeğe zam yok: Resmi Gazete'de yayımlandı

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Ticaret Bakanlığı simit ve ekmek fiyatlarına yapılacak zamların önüne geçmek için hareket geçti. Artık Antalya ve Alanya'da artış Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşü olmadan yapılamayacak.

Artık Anlatya ve Alanya'da ekmeğe zam yok: Resmi Gazete'de yayımlandı mask
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Yüksek enflasyon karşısında üst üste yapılan zamları kontrol altına almak isteyen Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Artık olumlu görüşü alınmadan ekmek ve simitte artış yapılamayacak. Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Ekmek ve simit fiyatı ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek. Ardından ise Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra yeni fiyat onaylanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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14 Mar 2024 - 19:47 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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