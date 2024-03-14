Artık Anlatya ve Alanya'da ekmeğe zam yok: Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek enflasyon karşısında üst üste yapılan zamları kontrol altına almak isteyen Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Artık olumlu görüşü alınmadan ekmek ve simitte artış yapılamayacak. Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Ekmek ve simit fiyatı ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek. Ardından ise Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra yeni fiyat onaylanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.