Aydın'a şehit ateşi düştü

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızlarına ait olduğu belirtilen F5 eğitim uçağı, saat 13.00 sıralarında iniş sırasında piste yakın bölgede çalışma yapan iş makinesinin üzerine düştü. Pilot Şükrü Gümüş paraşütle atlayıp kurtulurken, iş makinesi operatörü İstihdam Uzman Çavuş Ercan Güven şehit oldu.

ACI HABER AİLEYE VERİLDİ

Acı haber evli, bir çocuk babası Uzman Çavuş Güven'in Aydın'ın Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ailenin yaşadığı eve giderek şehadet haberini Uzman Çavuş Güven'in anne ve babası ile eşi Cansu Güven'e verdi. Şehidin bir apartmanın dördüncü katındaki evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları şehit evine taziyeye geldi.

Şehidin cenazesinin yarın Girne Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Camii'nde Cuma namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA