Uzmanından korkutan açıklama: dolar 60 liraya çıkacak

Döviz kurları rekor üstüne rekor kırıyor. Dolar kuru da şu anda ortalama olarak 32 TL. Dolarla ilgili yaptığı tahminleriyle tanınan ekonomist Selçuk Geçer'den korkutan açıklama geldi. Devalüasyon ile doların sıçrama yapacağını dile getirerek vatandaşa uyarıda bulundu.

'DOLAR 60 TL'YE ÇIKACAK'

" Bir dövizi bir ürünü ne kadar baskılarsanız o kadar çok karaborsa yaratırsınız. İşte tam da onunla karşı karşıyayız. Devalüasyon etkisi nasıl olur derseniz dolar bir anda 60 lira seviyesine kadar gider ya da 50 lira seviyesine gider. Bu devalüasyon etkisidir"

'DOLARI BASKILADIĞIMIZ İÇİN BU DURUM YAŞANIYOR'

Bunun temel nedeni de kurun gerçek değeri yerine gelmesidir yani gerçek yerine oturmasıdır. Siz gerçek yerle ilgili farkı ne kadar açarsanız devalüasyon etkisini de o kadar arttırmış olursunuz. Bugün dolar 50 TL iken yarın 60 TL olacak. Enflasyona bağlı olarak ve diğer gelişmelere bağlı olarak doların değeri 60 liralık bir kur olması gerekirken siz 30 liralık bir dolar kurunu hala tutmaya devam ediyorsanız bir anda 30 liradan 60 liraya gittiğinde işte o oranda bir devalüasyon etkisi olmuşmuş olur. Bu etkiyi ortadan kaldırmak istiyorsanız adım adım kademe kademe akıllı bir şekilde kuru doğru yerine götürmek zorundasınız. Ama Türkiye'de ne yazık ki seçimler her şeyden öte ve önemli olduğu için biz doları baskılıyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi