Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığını resmen açıkladı!

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, "Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım." dedi ve başkanlığı kesin aday olduğunu açıkladı.

'ŞAMPİYONLUK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ'

İTO'nun Mart ayı meclis toplantısında konuşan Sadettin Saran, başkanlık çalışmaları nedeniyle ayrılacak olmasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi Sadettin Saran şampiyonluk için yola çıkacaklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Kaynak: DHA