Ferhat Göçer, ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a dava açıyor

Nuri Bilge Ceylan'ın, Merve Dizdar'a Cannes kazandıran Kuru Otlar Üstüne filminde Ferhat Göçer'in Son Aşkım şarkısını izinsiz kullanması nedeniyle Ferhat Göçer dava açacak. Filmde şarkısının kullanıldığını arkadaşlarının uyarısıyla öğrenen Ferhat Göçer, "Beş saniye de olsa, beş dakika da olsa mutlaka eser sahibinden izin alınması gerektiğini Nuri Bilge gibi aydın bir üstadın ekibinin biliyor olması gerekiyor. Bu seferlik affediyorum ve seve seve veriyorum ama telif ve telife gösterilmesi gereken duyarlılık ve sorumluluk müzik ve müzisyenler adına çok önemli bir mesele" ifadelerini kullandı.

'EN AZ 10.000 DOLAR ALIRSIN DEDİLER'





Göçer, dava açacağını şu sözleriyle söyledi: "Ya da diyorum ki bu zalım telefon açmazsa... Açalım davayı. Kazandığım paranın hepsini buradan 100 dolar 100 dolar size dağıtayım, yiyelim beraber. Sordum avukatlara 'En az 10.000 dolar alırsın' dediler"

Kaynak: Haber Merkezi