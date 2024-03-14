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Şahin'i iftarda ağırladılar

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İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, Sugözü Mahallesi'nde Çaltı Ailesi'nin iftar davetine katıldı.

Şahin'i iftarda ağırladılar mask
Şahin'i iftarda ağırladılar
Şahin'i iftarda ağırladılar
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SUGÖZÜ Mahallesi'nin sevilen isimlerinden olan Ahmet ve Ayşe Çaltı çiftinin ısrarlı iftar davetlerini kırmayan Şahin, aile tarafından Alanya'ya özgü yemeklerle ağırlandı.

Şahin'i kapıda karşılayan Çaltı Ailesi bireylerinin yoğun ilgisi karşısında duygulandığı gözlenen Şahin, iftarın ardından Türk Kahvesi eşliğinde sohbet etti. Şahin, Ahmet-Ayşe Çaltı çiftine ellerini öperek teşekkür ve veda etti.

'İFTAR SOFRASI GÖNÜLLERİ DE BİRLEŞTİRİR'


Şahin, "Bu mübarek günde Çaltı Ailesi'nin sofrasına konuk olduk. Mübarek günlerde iftar sofrası sadece insanları değil gönülleri de birleştirir. Ayşe teyzem ve Ahmet amcama nazik davetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Ramazan'ın bereketi ve güzelliği sofralarımızdan, hanelerimizden eksik olmasın inşaAllah" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
# etti, Alanya

14 Mar 2024 - 18:53 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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