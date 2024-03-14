- Siyaset

Alanya Belediye Başkanı Yücel, turizm sektörünü dinledi

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Sunprime C-Lounge Otel’de turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Yeni dönem yol haritasını anlatan Başkan Yücel, turizmcilerin de talep ve beklentilerini dinledi

Alanya Belediye Başkanı Yücel, turizm sektörünü dinledi mask
Alanya Belediye Başkanı Yücel, turizm sektörünü dinledi
Alanya Belediye Başkanı Yücel, turizm sektörünü dinledi
+17
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, seçim çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Sunprime C-Lounge Otel’de Alanya’da turizm faaliyeti yürüten otel, acente, rehber, ALTİD, ALTAV, turizm oda ve derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Yücel, katılımcılarla yeni dönem yol haritasını paylaştı. Başkan Yücel’e toplantıda AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Demokrat Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Lök, Anadolu Birliği Partisi Alanya İlçe Başkanı Şükrü Güneri eşlik etti. Toplantıya ALTSO Başkanı Eray Erdem de katıldı.

TALEP VE BEKLENTİLERİ DİNLEDİ

Yeni dönemde turizme yönelik hayata geçireceği çalışma ve projeleri katılımcılara aktaran Başkan Yücel, turizmcilerin de beklenti ve taleplerini dinledi. Başkan Yücel, yeni dönemde uygulanabilir, kent turizmine katkı sağlayacak, turizmden elde edilen geliri ve turist sayını artıracak her proje ve çalışmaya titizlikle yaklaşacaklarını söyledi. Turizmcilerin kent planı ve ulaşıma ilişkin sorularına da cevap veren Başkan Yücel, “Ulaşım sorununu Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hakan Tütüncü ile birlikte çözecek ve kentimize nefes aldıracağız. Ulaşım master planımız ve şehir master planlarımız hazır. Yeni dönemde ivedilikle hayata geçirip bu şehre hak ettiği değeri kazandıracağız” dedi.


TURİZMCİLERDEN BÜFE VE TELEFERİK TEŞEKKÜRÜ


Toplantıya katılan turizm paydaşları da Başkan Yücel’e geride kalan 10 yılda hayata geçirdiği proje ve hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. Özellikle teleferik ve büfe düzenlemelerinin büyük önem arz ettiğini ifade eden turizmciler, “Alanya Kalesi’nin canlanmasına büyük katkı sağlayan teleferik, Alanya’nın da yeni cazibe merkezi oldu. Alanya’nın hayalini gerçeğe dönüştürdünüz. Öte yandan tek tip sahil büfesi düzenlemesi ile sahillerde de düzen ve nizamın gelmesini sağladınız. Bugüne kadar sağladığınız tüm hizmetler için teşekkür ederiz” dediler. (Alanya Belediyesi BÜLTEN)

Kaynak: Haber Merkezi

# ifade, etti, Antalya, Bir, Belediye, Alanya, devam, başkan

14 Mar 2024 - 18:36 - Siyaset

Mahreç  Bülten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Üniversitesi eğitim iş birliği yapacak mask
Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Üniversitesi eğitim iş birliği yapacak
Belediye meclisi üyesi Zavlak'tan 'Yücel' mesajı mask
Belediye meclisi üyesi Zavlak'tan 'Yücel' mesajı
CHP lideri Özel Alanya'ya geliyor mask
CHP lideri Özel Alanya'ya geliyor
Yücel Alanya'nın batısında sanayi esnafı ile buluştu mask
Yücel Alanya'nın batısında sanayi esnafı ile buluştu
CHP Alanya Adayı Özçelik hal esnafını ziyaret etti mask
CHP Alanya Adayı Özçelik hal esnafını ziyaret etti
Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Yücel, yarın açılış yapacak mask
Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Yücel, yarın açılış yapacak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber