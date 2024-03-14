Alanya Belediye Başkanı Yücel, turizm sektörünü dinledi

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, seçim çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Sunprime C-Lounge Otel’de Alanya’da turizm faaliyeti yürüten otel, acente, rehber, ALTİD, ALTAV, turizm oda ve derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Yücel, katılımcılarla yeni dönem yol haritasını paylaştı. Başkan Yücel’e toplantıda AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Demokrat Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Lök, Anadolu Birliği Partisi Alanya İlçe Başkanı Şükrü Güneri eşlik etti. Toplantıya ALTSO Başkanı Eray Erdem de katıldı.

TALEP VE BEKLENTİLERİ DİNLEDİ

Yeni dönemde turizme yönelik hayata geçireceği çalışma ve projeleri katılımcılara aktaran Başkan Yücel, turizmcilerin de beklenti ve taleplerini dinledi. Başkan Yücel, yeni dönemde uygulanabilir, kent turizmine katkı sağlayacak, turizmden elde edilen geliri ve turist sayını artıracak her proje ve çalışmaya titizlikle yaklaşacaklarını söyledi. Turizmcilerin kent planı ve ulaşıma ilişkin sorularına da cevap veren Başkan Yücel, “Ulaşım sorununu Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hakan Tütüncü ile birlikte çözecek ve kentimize nefes aldıracağız. Ulaşım master planımız ve şehir master planlarımız hazır. Yeni dönemde ivedilikle hayata geçirip bu şehre hak ettiği değeri kazandıracağız” dedi.



TURİZMCİLERDEN BÜFE VE TELEFERİK TEŞEKKÜRÜ



Toplantıya katılan turizm paydaşları da Başkan Yücel’e geride kalan 10 yılda hayata geçirdiği proje ve hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. Özellikle teleferik ve büfe düzenlemelerinin büyük önem arz ettiğini ifade eden turizmciler, “Alanya Kalesi’nin canlanmasına büyük katkı sağlayan teleferik, Alanya’nın da yeni cazibe merkezi oldu. Alanya’nın hayalini gerçeğe dönüştürdünüz. Öte yandan tek tip sahil büfesi düzenlemesi ile sahillerde de düzen ve nizamın gelmesini sağladınız. Bugüne kadar sağladığınız tüm hizmetler için teşekkür ederiz” dediler. (Alanya Belediyesi BÜLTEN)

Kaynak: Haber Merkezi