14 Mar 2024 - 18:31- Gündem G:

Tünele tersten giren araç, iş makinesiyle çarpıştı! 1 ölü

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Trabzon'da tünele tersten giren hafif ticari araçla iş makinesi çarpıştı. Kazada araç sürücüsü yaşlı adam hayatını kaybetti.

Tünele tersten giren araç, iş makinesiyle çarpıştı! 1 ölü mask
Tünele tersten giren araç, iş makinesiyle çarpıştı! 1 ölü
Tünele tersten giren araç, iş makinesiyle çarpıştı! 1 ölü
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Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde ters yönde ilerlediği tünelde iş makinesine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Zeki Birinci (80), hayatını kaybetti.

Dernekpazarı- Of kara yolunda saat 15.00 sıralarında tünele ters yönden giren Mehmet Zeki Birinci idaresindeki 61 FK 497 plakalı hafif ticari araç, iş makinesine çarptı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan sürücü Birinci’nin öldüğü tespit edildi. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Mehmet Zeki Birinci’nin cenazesi, morga kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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14 Mar 2024 - 18:31 DHA Trabzon- Gündem

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