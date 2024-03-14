Tünele tersten giren araç, iş makinesiyle çarpıştı! 1 ölü

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde ters yönde ilerlediği tünelde iş makinesine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Zeki Birinci (80), hayatını kaybetti.
Dernekpazarı- Of kara yolunda saat 15.00 sıralarında tünele ters yönden giren Mehmet Zeki Birinci idaresindeki 61 FK 497 plakalı hafif ticari araç, iş makinesine çarptı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan sürücü Birinci’nin öldüğü tespit edildi. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Mehmet Zeki Birinci’nin cenazesi, morga kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.