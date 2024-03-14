- Asayiş

İş makinesi, halk pazarında dehşeti yaşattı

ABONE OL Google News Sayfamız

Artvin'in Şavşat ilçesinde iş makinesi geri kayarak cadde üzerinde kurulan halk pazarına girdi

İş makinesi, halk pazarında dehşeti yaşattı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Park halindeki ilçe belediyesine ait iş makinesi, aniden geri kaymaya başladı. Hızla ilerleyen iş makinesi, cadde üzerinde kurulu pazara girdi. Yaklaşık 100 metre ilerleyen iş makinesi pazardaki tezgahlar ve park halindeki 5 araca çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, pazar tezgahlarındaki ürünler yola saçıldı, araçlarda hasar meydana geldi.

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNE GELDİ

Kaza sonrası pazar yerinde incelemelerde bulunan Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, “Bu tür şeyler olasıdır. Vatandaşımızın ve bizim maddi hasarımız olmasına rağmen sevindirici yanı can kaybının olmayışıdır. Şükürler olsun bir acı yaşanmadı. Maddi hasar sonrasında yerine gelir ama can kaybı yerine gelmez. Kimsenin burnu bile kanamadan atlatılmış olay” dedi.

Kaynak: DHA
# Bir, Belediye, kaza, pazar

14 Mar 2024 - 18:19 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Son Dakika! 2 şehidimiz var mask
Son Dakika! 2 şehidimiz var
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir polis daha şehit düştü mask
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir polis daha şehit düştü
Alanya'da 10 araç trafikten men edildi mask
Alanya'da 10 araç trafikten men edildi
İftarda korkutan olay! Binada çökme meydana geldi mask
İftarda korkutan olay! Binada çökme meydana geldi
Psikolojik sorunlar yaşayan adam, kardeşine bıçakla saldırdı mask
Psikolojik sorunlar yaşayan adam, kardeşine bıçakla saldırdı
4 yaşındaki çocuğun evine getirdiği cisim patladı mask
4 yaşındaki çocuğun evine getirdiği cisim patladı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber