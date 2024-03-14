İş makinesi, halk pazarında dehşeti yaşattı

Park halindeki ilçe belediyesine ait iş makinesi, aniden geri kaymaya başladı. Hızla ilerleyen iş makinesi, cadde üzerinde kurulu pazara girdi. Yaklaşık 100 metre ilerleyen iş makinesi pazardaki tezgahlar ve park halindeki 5 araca çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, pazar tezgahlarındaki ürünler yola saçıldı, araçlarda hasar meydana geldi.

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNE GELDİ

Kaza sonrası pazar yerinde incelemelerde bulunan Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, “Bu tür şeyler olasıdır. Vatandaşımızın ve bizim maddi hasarımız olmasına rağmen sevindirici yanı can kaybının olmayışıdır. Şükürler olsun bir acı yaşanmadı. Maddi hasar sonrasında yerine gelir ama can kaybı yerine gelmez. Kimsenin burnu bile kanamadan atlatılmış olay” dedi.

Kaynak: DHA