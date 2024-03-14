Gökhan Özen'in durumu çok ciddi; yanına yaklaşılması dahi yasak

Gökhan Özen, İzmir konseri sonrasında çok ciddi bir enfeksiyon geçirdiğini söyleyerek hiç kimseyle temas etmemesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir konserinin ardından üç gündür bir enfeksiyon geçirdiğini açıkladı. Doktorlarının imza gününde yüzlerce kişiyle temas kurmasını yasakladığını da belirttiği açıklamasında şunları söyledi:

'TEMAS KURMAM YASAKLANDI'

"İzmir konserinin ardından son 3 gündür ciddi bir enfeksiyonla yatıyorum. Doktorlarımızdan kesin bir uyarı aldım. İmza gününde yüzlerce kişi ile temas kurmam artık yasaklandı. Kuruçeşme konserlerinde de yaşadığım bu enfeksiyonların salgın hastalıklardan kaynaklandığını ve temasla bulaştığını açıkladılar. Konserlerimden sonra sevenlerimle saatlerce foto çektirmeyi severek ve zevkle yapıyorum. Ama konser sonrası terim soğumadan gerçekleşen bu kulis seanslarında en az saatlerce yüzlerce kişi ile temas halinde olmanın beni 2. kez yataklara düşürdüğü günlerde doktorlarımdan kesin talimat var, bu temasları üzülerek sonlandırıyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi