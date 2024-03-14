Türkiye'yi terk etmişti! Oyuncu Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Tır şoförü olan Tolga Karel ailesiyle kendine yeni bir hayat kurdu.
Türkiye'de yaşananları yakından takip eden ve zaman zaman da ekonomi tavsiyelerinden bulunan Karel şaşırtan bir paylaşıma imza attı.
Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası paylaştı.
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u paylaşımında "Çocuklarımın her birine 1 bitcoin miras bırakacağım. En azından beni her an hatırlar arkamdan dualarını eksik etmezler" dedi.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.