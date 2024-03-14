- Asayiş

Günlerdir aranıyordu; ağaca asılı halde bulundu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 gündür aranan Mehmet Çakır’ın (50) ormanda ağaca asılı cansız bedeni bulundu.

Günlerdir aranıyordu; ağaca asılı halde bulundu mask
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İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'ndeki evinden 6 Mart'ta öğle saatlerinde ayrılan Mehmet Çakır'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi, cep telefonu ile de kendisine ulaşamayınca için jandarmaya ihbarda bulundu. Çakır için, AFAD koordinasyonunda, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı, İHH ve İNDAK'tan oluşan 50 kişilik ekip bölgede arama çalışması başlattı.

ORMANDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

8 gün sonra bugün, vatandaşlar tarafından Yeniceköy Göleti mevkisinde Çakır’ın ağaca asılı cesedi bulundu. Mehmet Çakır’ın cesedi, savcılık incelemesinden sonra ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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14 Mar 2024 - 17:58 - Asayiş

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