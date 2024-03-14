İŞKUR'dan 25 bin lira destek müjdesi geldi. İşte başvuru şartları...

İŞKUR, kadınların işgücüne katılımlarını teşvik etmek amacıyla ' Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'ni (KİPAP)', pilot iller arasında yer alan Bursa'da başlattı.

3 AY BOYUNCA 25 BİN LİRAYA KADAR DESTEK FIRSATI

18-35 yaş arasındaki kadın çalışana iş imkânı sağlayan imalat sektöründeki işyerlerine, istihdam ettiği kadın çalışan için 3 ay süreyle aylık 25 bin liraya kadar destek sağlanacak.

3 BİN LİRA ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ

Destekten yararlanacak işyerinin, imalat sektöründe, en az 2 sigortalı çalışanı olması gerekiyor. Ayrıca, proje çerçevesinde çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği verilecek. Programa başvuruda bulunmak isteyen işverenler İŞKUR e-şubesinden ayrıntılı bilgiye ulaşıp başvurusunu gerçekleştirebilir.

Kaynak: Haber Merkezi