14 Mar 2024 - 17:49- Ekonomi G:

İŞKUR'dan 25 bin lira destek müjdesi geldi. İşte başvuru şartları...

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İŞKUR'un 'Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)' başladı. 18-35 yaş arasındaki kadın çalışana iş imkânı sağlayan imalat sektöründeki işyerlerine 3 ay süreyle aylık 25 bin liraya kadar destek verilecek.

İŞKUR'dan 25 bin lira destek müjdesi geldi. İşte başvuru şartları... mask
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İŞKUR, kadınların işgücüne katılımlarını teşvik etmek  amacıyla  ' Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'ni (KİPAP)', pilot iller arasında yer alan Bursa'da başlattı. 

3 AY BOYUNCA  25 BİN LİRAYA KADAR DESTEK FIRSATI

18-35 yaş arasındaki kadın çalışana iş imkânı sağlayan imalat sektöründeki işyerlerine, istihdam ettiği kadın çalışan için 3 ay süreyle aylık 25 bin liraya kadar destek sağlanacak.

3 BİN LİRA ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ

Destekten yararlanacak işyerinin, imalat sektöründe, en az 2 sigortalı çalışanı olması gerekiyor. Ayrıca, proje çerçevesinde çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği verilecek. Programa başvuruda bulunmak isteyen işverenler İŞKUR e-şubesinden ayrıntılı bilgiye ulaşıp başvurusunu gerçekleştirebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

# Yer, Kadın

14 Mar 2024 - 17:49 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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