Antalya'dan sahur programına bağlanıp itirafıyla herkesi şoke etti: 19 yıllık evliyim ama...

Mustafa Karataş'ın sunduğu sahur programına Antalya'dan katılan bir vatandaş, sorduğu ilginç soruyla hem Mustafa Karataş'ı hem de izleyicileri şoke etti. Antalya'dan arayan ismini vermeyen vatandaş, imam nikahı yaptığını söyledi. İlk eşinin hakkını helal etmediğini de söyleyerek şunları söyledi:

'BAŞKA HANIMDAN ÇOCUK BULDUM'

"Hocam benim 19 yıllık bir evliliğim var. 12 senedir hanımımdan çocuk istiyordum. O da çocuk olmasın diye doktor müdahalesi yaptırdı. Ben gittim başka bir hanımdan çocuk buldum imam nikahıyla."

RÜYA OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENDİ

Bu sözler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Mustafa Karataş ise "Nasıl buldun, nereden buldun?" dedi. Antalyalı seyirci cevabıyla şaşırtmaya devam etti:

"Biz ikinci hanımımla işte tanıştık. Evli olup olmadığımı sordu. Ben senden 1 çocuk değil 10 çocuk yine bulurum dedi." Çok şaşıran Karataş, rüya anlatıp anlatmadığını sordu. Soruyu soran vatandaş ise ikinci eşinden kızı olduğunu ve yine hamile olduğunu söyledi.

'ÇOCUĞU BAHANE ETTİN'

İlk eşinin hakkını helal etmediğini ve zina yaptığını kendisine ima ettiğini söyledi. Karataş ise seyirciye şu cevabı verdi:

"Bir tarafı yaparken bir tarafı yıkıyorsun. Çocuğu bahane ettin. Kendine göre imam nikahı kıydın. Bu doğru değil."

Kaynak: Haber Merkezi