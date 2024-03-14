Survivor Yunus Emre'ye baba olduğunu öğrendikten saatler sonra kötü haber

Survivor All Star'ın şu ara en çok konuşulan yarışmacılarından biri Yunus Emre. Kendisi Berna ile yaptığı kavga sonrası 4 ödülden men edilmişti. Ancak şimdi başka bir konu var...

Yunus Emre Özden'in eşi Beria Özden bir bebek beklediklerini ancak Dominik'te olan eşine bu haberi veremediğini söylemişti.





Ve nihayet iletişim ödülünü kazanan Yunus Emre, takım arkadaşlarının açtığı canlı yayında eşinin hamile olduğunu öğrendi.



Güzel haberi alan Yunus Emre ve arkadaşlarının sevinci kameralara böyle yansımıştı.



Ancak yayın esnasında Yunus Emre'nin akrabası olduğu iddia edilen bir kişi bu hamileliğin yalan olduğunu yazdı.





Bugün ise Beria Özden, hamileliğinin kullandığı ilaçlar sebebiyle sonlandığını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı