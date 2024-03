ALKÜ’de Tıp Bayramı unutulmadı

14 Mart Tıp Bayramı, tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanırken Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde ( ALKÜ) bu kapsamda tören düzenlendi. Tören öncesi Kestel Yerleşkesinde bulunan Atatürk Anıtı’na Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından Rektörlük Konferans Salonu’na geçilerek tören başladı. 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında yapılan törenlere Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Akın, Genel Sekreter Dr. Sinan Kartal, dekanlar, daire başkanları, akademisyenler, aileler ve öğrenciler katıldı. Törende ALKÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri beyaz önlüklerini giyerek hekimlik yolunda ilk adımlarını attı. Ayrıca programda konuklara, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mutlu Terzioğlu ile Dr. Öğr. Üyesi Eren Lehimler tarafından müzik dinletisi yapılırken Turizm Animasyonu Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bilgin Karademir’in koordinasyonunda Geleneksel ve Modern Dans Topluluğu tarafından zeybek gösterisi gerçekleştirildi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “TIP MESLEĞİNİN ÖNEMİNİ HATIRLAMAK İÇİN BURADAYIZ”

“14 Mart; tıbbın ışığını taşıyan, insanlığa hizmet eden hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bayramıdır.” diyerek programın açılışında konuşan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, “Bugün, mesleğimizin değerini, önemini ve sorumluluğunu bir kez daha hatırlamak için buradayız. Her birimiz, sağlık sektöründe birer nefer olarak insan hayatına dokunmanın ayrıcalığını yaşamaktayız.” dedi. Konuşmasının devamında Tıp Fakültesi öğrencilerinin ailelerine seslenen Rektör Türkdoğan, “Bu salondaki esas şaheserler velilerimizdir. Öğrencilerimizi bu seviyelere getiren ve buraları kazanmalarına vesile olan ailelerimize teşekkür ediyorum. Bir madeni işler gibi 6 yıl boyunca evlatlarımızı, Tıp Fakültemizin değerli hocalarıyla işleyerek onları elmasa dönüştüreceğiz. Bu anlamda buradaki hocalarımıza çok büyük işler düşüyor. Onlara bu zemini hazırlamak da bizlere düşüyor. Hepinizin yüreğine sağlık. İyi ki burada sizlerle birlikteyim. ALKÜ Tıp Fakültesine yerleşen öğrencilerimize yeni dönemlerinin hayırlı olmasını diler, başarılı bir hayat temenni ederim.” diye konuştu.

DEKAN ATIFOĞLU: “ÇOK ÖNEMLİ BİR MESLEK İÇİN BURADASINIZ”

Tıp mesleğinde bulunanların gece gündüz çalıştığını vurgulayan Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, “Tıp mesleğinin önemi, herkesin hayatında derin bir etkiye sahiptir. Doktorlar, hemşireler ve sağlık personeli, hastaların yaşamlarını iyileştirmek ve acılarını hafifletmek için gece gündüz çalışır. Bu mesleğin sorumluluğu sadece tedavi etmekle sınırlı değildir; aynı zamanda insanlık, şefkat ve anlayışla bir araya gelmeyi gerektirir. Her hasta bir hikâyeye, bir aileye ve bir yaşama sahiptir ve bu nedenle her birine özenle ve saygıyla yaklaşılmalıdır. Aramızda bulunan birinci sınıf tıp öğrencilerine özellikle hitap etmek istiyorum. Sizler, tıp fakültesine adım attığınızda sadece bir eğitim yolculuğuna başlamadınız; aynı zamanda insan hayatına dokunma, iyileştirme ve değiştirme potansiyeline sahip bir mesleği seçtiniz. Bu yolculukta karşınıza pek çok zorluk çıkacak ama unutmayın ki kararlılıkla, sabırla ve öğrenmeye açık bir zihinle her engeli aşabilirsiniz.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ALKÜ Tıp Fakültesi akademisyenleri öğrencilere beyaz önlüklerini giydirdiler. Tören toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.