WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! Ekran görüntüsü alınamayacak

Milyonlarca insanın iletişim kurmak için kullandığı en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni özellik geliyor. Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, bu kez gizlilik odaklı yeni bir özelliği kullanıma sundu.

PROFİL FOTOĞRAFLARININ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINAMAYACAK

Meta, WhatsApp kullanıcılarının profil fotoğraflarının ekran görüntüsünü almasına engel olacak yeni özelliği Android için yayınladı.

Ekran görüntüsü almaya çalıştığınızda, ekranın alt kısmında "uygulama kısıtlamaları nedeniyle" ekran görüntüsü alınamadığını belirten bir bildirim çıkıyor.

WhatApp, yaklaşık beş yıl önce kullanıcıların "başkalarının profil fotoğraflarını" kaydetmesine engel olan bir özelliği kullanıma sunmuştu.

Bu yeni özellikle birlikte şirket, kullanıcıların fotoğraflarının dolandırıcılık, taklit veya taciz amacıyla kullanılmasını engellemeye çalışacak.

Kaynak: KARAR