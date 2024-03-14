14 Mar 2024 - 16:32- Teknoloji G:

WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! Ekran görüntüsü alınamayacak

ABONE OL Google News Sayfamız

WhatsApp'a yeni özellik geldi; Artık profil fotoğraflarının ekran görüntüsü alınamayacak.

WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! Ekran görüntüsü alınamayacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Milyonlarca insanın iletişim kurmak için kullandığı en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni özellik geliyor. Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, bu kez gizlilik odaklı yeni bir özelliği kullanıma sundu.

PROFİL FOTOĞRAFLARININ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINAMAYACAK

Meta, WhatsApp kullanıcılarının profil fotoğraflarının ekran görüntüsünü almasına engel olacak yeni özelliği Android için yayınladı.

Ekran görüntüsü almaya çalıştığınızda, ekranın alt kısmında "uygulama kısıtlamaları nedeniyle" ekran görüntüsü alınamadığını belirten bir bildirim çıkıyor.

WhatApp, yaklaşık beş yıl önce kullanıcıların "başkalarının profil fotoğraflarını" kaydetmesine engel olan bir özelliği kullanıma sunmuştu.

Bu yeni özellikle birlikte şirket, kullanıcıların fotoğraflarının dolandırıcılık, taklit veya taciz amacıyla kullanılmasını engellemeye çalışacak.

Kaynak: KARAR

# whatsapp, yeni özellik, ss, Bir, Olacak

14 Mar 2024 - 16:32 - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

iPhone kullananlar dikkat bu özellik böyle: Flaş değişiklik mask
iPhone kullananlar dikkat bu özellik böyle: Flaş değişiklik
TikTok için oylama yapılacak; yasak gelebilir mask
TikTok için oylama yapılacak; yasak gelebilir
16 yaşındaki Emir’in kanser araştırması uluslararası bilim dergisinde yayınlandı mask
16 yaşındaki Emir’in kanser araştırması uluslararası bilim dergisinde yayınlandı
Dünyanın en eski ormanı bulundu mask
Dünyanın en eski ormanı bulundu
James Webb Uzay Teleskobu ölmüş en yaşlı 'Galaksi'yi fotoğrafladı mask
James Webb Uzay Teleskobu ölmüş en yaşlı 'Galaksi'yi fotoğrafladı
Üniversitelere yapay zeka bölümleri geliyor mask
Üniversitelere yapay zeka bölümleri geliyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber