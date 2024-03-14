Son dakika! Raylara kendini atarak hayatına son verdi

İstanbul'da yine bir metro istasyonunda intihar olayı yaşandı. Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda meydana gelen intihar vakasını olay gören bir vatandaş tren gelir gelmez üstündeki hırkayı çıkararak kendini raylara attığını söyledi.

RİNG SEFERİ KONULDU

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır." denildi.

Kaynak: MEDYATAVA