- Asayiş

Son dakika! Raylara kendini atarak hayatına son verdi

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul'da yine metro istasyonunda bir kişi intihar etti. Olay Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda meydana geldi.

Son dakika! Raylara kendini atarak hayatına son verdi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul'da yine bir metro istasyonunda intihar olayı yaşandı. Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda meydana gelen intihar vakasını olay gören bir vatandaş tren gelir gelmez üstündeki hırkayı çıkararak kendini raylara attığını söyledi.

RİNG SEFERİ KONULDU

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır." denildi. 

Kaynak: MEDYATAVA
# Bir, Gelen, İstanbul

14 Mar 2024 - 16:29 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir polis daha şehit düştü mask
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir polis daha şehit düştü
Alanya'da 10 araç trafikten men edildi mask
Alanya'da 10 araç trafikten men edildi
İftarda korkutan olay! Binada çökme meydana geldi mask
İftarda korkutan olay! Binada çökme meydana geldi
Psikolojik sorunlar yaşayan adam, kardeşine bıçakla saldırdı mask
Psikolojik sorunlar yaşayan adam, kardeşine bıçakla saldırdı
4 yaşındaki çocuğun evine getirdiği cisim patladı mask
4 yaşındaki çocuğun evine getirdiği cisim patladı
Aile faciası! 15 yaşındaki çocuk, amcasını öldürdü mask
Aile faciası! 15 yaşındaki çocuk, amcasını öldürdü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber