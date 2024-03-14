Son dakika! Raylara kendini atarak hayatına son verdi

İstanbul'da yine bir metro istasyonunda intihar olayı yaşandı. Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda meydana gelen intihar vakasını olay gören bir vatandaş tren gelir gelmez üstündeki hırkayı çıkararak kendini raylara attığını söyledi.
RİNG SEFERİ KONULDU
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır." denildi.
Kaynak: MEDYATAVA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.