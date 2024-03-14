- Asayiş

Dehşet olay! Eski sevgilisi 17 yaşındaki genç kızı öldürdü; ardından intihar etti

ABONE OL Google News Sayfamız

Aydın'da sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Nazilli ilçesinde İbrahim Olece (19) eski sevgilisi Ömür Arslan'ı (17) çalıştığı iş yerinde öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Dehşet olay! Eski sevgilisi 17 yaşındaki genç kızı öldürdü; ardından intihar etti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Nazilli'de yaşayan İbrahim Olece,sabah saatlerinde bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Ömür Arslan'ın çalıştığı Uzun Çarşı'daki iç giyim mağazasına gitti. Olece, burada sırt çantasından çıkardığı tabancayı Ömür Arslan'a doğrultup, mağaza içinde bir süre kovaladı. Olece, daha sonra tetiğe basarak Arslan'ı sırtından vurdu. Olece ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İki sevgilinin daha önce aynı mağazada çalıştıkları öğrenildi. Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
# Bir, sonra, Gelen, Son, ilgili

14 Mar 2024 - 16:24 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir polis daha şehit düştü mask
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir polis daha şehit düştü
Alanya'da 10 araç trafikten men edildi mask
Alanya'da 10 araç trafikten men edildi
Aile faciası! 15 yaşındaki çocuk, amcasını öldürdü mask
Aile faciası! 15 yaşındaki çocuk, amcasını öldürdü
Feci kaza! Boru döşeyen işçi toprak altında kaldı mask
Feci kaza! Boru döşeyen işçi toprak altında kaldı
Bu da oldu. Kolonya yüzünden canından oldu mask
Bu da oldu. Kolonya yüzünden canından oldu
Sahilde şoke eden manzara; cansız halde onlarca bulundu mask
Sahilde şoke eden manzara; cansız halde onlarca bulundu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber