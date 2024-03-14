Dehşet olay! Eski sevgilisi 17 yaşındaki genç kızı öldürdü; ardından intihar etti

Nazilli'de yaşayan İbrahim Olece,sabah saatlerinde bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Ömür Arslan'ın çalıştığı Uzun Çarşı'daki iç giyim mağazasına gitti. Olece, burada sırt çantasından çıkardığı tabancayı Ömür Arslan'a doğrultup, mağaza içinde bir süre kovaladı. Olece, daha sonra tetiğe basarak Arslan'ı sırtından vurdu. Olece ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İki sevgilinin daha önce aynı mağazada çalıştıkları öğrenildi. Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA