14 Mar 2024 - 16:23- Gündem G:

14 Mart’ta Alanya EA Hastanesi’ndeki hekimler unutulmadı

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kutsal bir meslek olan hekimlik mesleğini icra eden doktorlar 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Karanfillerin dağıtıldığı bu özel günde, hekimler hatırlamanın haklı gururunu yaşadılar

14 Mart’ta Alanya EA Hastanesi’ndeki hekimler unutulmadı mask
14 Mart’ta Alanya EA Hastanesi’ndeki hekimler unutulmadı
14 Mart’ta Alanya EA Hastanesi’ndeki hekimler unutulmadı
+7
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler ve hastane yönetimi “14 Mart Tıp Bayramı“ sebebiyle hekimlik mesleğini icra eden meslektaşlarıyla bir araya geldi. Başhekim Güler, hastanenin farklı birimlerinde görev alan doktorları yerinde ziyaret ederek “14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı ve hekimlere hediyelerini taktim etti. Bir toplumun varlığı, gelişmesi, ilerlemesi insanların sağlıklı yaşam sürmeleri ile mümkün olduğunu ifade eden Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler, “Zorlu bir eğitim süreciyle başlayan hekimlik, daima yenilenmeyi, gelişmeleri izlemeyi, teknolojiyi takip etmeyi, bilimsel araştırmaların merkezinde olmayı gerektiren bir meslektir. Sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına gece gündüz demeden var gücüyle çalışan, onurlu ve kutsal bir görevi büyük özveriyle yerine getiren doktorlarımız başta olmak üzere, tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesile ile çoğunun isimleri unutulmuş olan ve tıbbımıza büyük hizmetleri geçen hekimlerimiz ile devlet adamlarımızın hatıralarını da saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.
# Hastane, ALKÜ, Alanya, tıp bayramı, sağlık, eğitim, Bir, etti, ifade

14 Mar 2024 - 16:23 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

AK Parti başvuru yaptı! Oy pusulasında değişikliğe gidildi mask
AK Parti başvuru yaptı! Oy pusulasında değişikliğe gidildi
Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti mask
Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti
Antalya'yı süper hücre vurdu! Seralar zarar gördü, uçuşlar aksadı mask
Antalya'yı süper hücre vurdu! Seralar zarar gördü, uçuşlar aksadı
Talihsiz kazada şehit düştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma konvoyu kaza yaptı! 3 yaralı... mask
Talihsiz kazada şehit düştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma konvoyu kaza yaptı! 3 yaralı...
Yeni toplu taşıma kanununu tasarısı Meclis'e sunulacak: Tasarıda hangi maddeler var? mask
Yeni toplu taşıma kanununu tasarısı Meclis'e sunulacak: Tasarıda hangi maddeler var?
Aleyna Tilki isyan etti! "Büyük bir vicdansızlıktır..." mask
Aleyna Tilki isyan etti! "Büyük bir vicdansızlıktır..."
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber