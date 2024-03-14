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Milli futbolcu uyuşturucu suçundan tutuklandı

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Uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Spartak Moskova forması giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes, Dubai'de tutuklandı.

Milli futbolcu uyuşturucu suçundan tutuklandı mask
Milli futbolcu uyuşturucu suçundan tutuklandı
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Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova forması giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes, uyuşturucu kaçakçılığına suç ortaklığı yapmaktan suçlu bulunup Amsterdam Bölge Mahkemesi tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hollandalı savcıların talebi üzerine Promes, Dubai’de tutuklandı. Milli futbolcunun Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Hollanda hükümetine teslim edilmesi bekleniyor.

Milli futbolcu uyuşturucu suçundan tutuklandı

Kaynak: Haber Merkezi

14 Mar 2024 - 16:18 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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