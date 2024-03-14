Milli futbolcu uyuşturucu suçundan tutuklandı

Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova forması giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes, uyuşturucu kaçakçılığına suç ortaklığı yapmaktan suçlu bulunup Amsterdam Bölge Mahkemesi tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hollandalı savcıların talebi üzerine Promes, Dubai’de tutuklandı. Milli futbolcunun Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Hollanda hükümetine teslim edilmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.