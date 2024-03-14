Milli futbolcu uyuşturucu suçundan tutuklandı

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Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova forması giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes, uyuşturucu kaçakçılığına suç ortaklığı yapmaktan suçlu bulunup Amsterdam Bölge Mahkemesi tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hollandalı savcıların talebi üzerine Promes, Dubai’de tutuklandı. Milli futbolcunun Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Hollanda hükümetine teslim edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi