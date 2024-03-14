Özçelik'e dert yanan sanayi esnafı: Alanya'daki cenazeyi kaldırın

Sahada birebir vatandaşlarla içten diyaloglar kurarak sorunlarını dinleyen, çözüm önerilerini belirten CHP Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, yoğun tempolu gezi programının bugününü Alanya Sanayi Sitesi'ne ayırdı. Özçelik ve ekibinin ilk durağı, Alanya Metal İşletmeleri Odası oldu. Oda Başkanı Alirıza Acman ve üyeler tarafından çiçekle karşılanan Özçelik, burada büyük beğeni toplayan projelerinin bir kısmını anlattı. Özçelik, Alanya'daki meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin içinde yer alacağı, birbirleriyle etkileşim ve dayanışma halinde olacakları Sivil Toplum İnovasyon Merkezi'ni hayata geçireceklerini kaydetti. Sorunlarını anlatan Oda Başkanı Acman ise, Sanayi Sitesinin baştan aşağı düzene alınmasını istedi ve ayrıca hurda araç parkı yapılması talebinde bulundu.

SIKINTILARIMIZ KULAK ARDI EDİLİYOR

Sabah erken saatlerinden itibaren temaslarına başlayan Osman Tarık Özçelik ve ekibi daha sonra Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren işletmelere hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Özçelik, sıkıntı ve talepleri dinledi. "Başkanın doğrusu" diyerek samimiyetle karşılayan esnaf, "Sanayi Sitesi esnafı olarak çok sıkıntılar çekiyoruz. Biz bu şehrin beyniyiz ancak yıllardır üvey evlat muamelesi görüyoruz. İnsanların sıkıntılarını çözüyoruz ama bizim sıkıntılarımız çözülmediği gibi kulak arkası edilerek, havada kalıyor. Dürüst yönetim istiyoruz. Siz ve ekibinizi seçerek, yetkiyi vereceğiz. Alanya’da cenazeyi kaldırmak sizin gibi bir Başkana düşüyor" şeklinde desteklerini iletti. İşletmeleri teker teker gezen Özçelik'in ziyaret turunda renkli anlar da yaşandı. Trabzonlu bir oto servis ustası, 12 yıldır Alanya’da ikamet ettiğini belirterek, yöreye özgü şivesiyle tepkisini, "Bezduk da" şeklinde dile getirdi. Aracını bakıma getiren bir emekli vatandaş ise, "Osman Başkan, ayak seslerinizi Alanya’nın her yerinden duyuyoruz ve ailemle sizi destekliyoruz" dedi. Kalfa ve çıraklarla yakından ilgilenen Özçelik, iş güvenliği konusunda bir takım uyarılarda bulundu.

ALANYA'YI BİRLEŞTİRDİK

Gün boyu temaslarını sürdüren Özçelik, "Çıktığımız bu yolda bütün Alanya’yı birleştirdik. Şehrimizin kötü gidişatına "dur" diyecek ve buna izin vermeyeceğiz. Her alanda geniş bir hizmet yelpazesi sunarak, şehrimizi geleceğe ufuk açan planlarla yeniden şekillendireceğimizin sözünü veriyoruz. Çalışmalarımızda temel amacımız, plan, program, yenileşme ve anında hizmet odaklı olacak. Bu kapsamlı planlamayla, Alanya’nın bölgesel gelişimini yönlendirecek ve sorunlarını çok iyi bildiğimiz sanayi sektörünü destekleyeceğiz. İhtiyaçları ortak olan meslek gruplarına yönelik olarak ihtisas sitelerini oluşturacağız. Bizim dönemimizde herkes memnun ve mutlu olacak" diye konuştu. Özçelik ayrıca, esnafımızı ve vatandaşlarımızı 18 Mart Pazartesi günü saat 15.00'da Alanya Belediye binası arkasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilecek Alanya Buluşması'na davet etti.