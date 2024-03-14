Eski eşiyle ilgili söyledikleri olay oldu

Katıldığı programlar, sosyal medya paylaşımları ve yorumları ile magazin gündemini sallayan Yeliz Yeşilmen bu defa takipçileriyle yaptığı soru cevaplarıyla gündeme geldi.
Yeşilmen bir takipçisinin 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna 'Evlilik değil ama birliktelik olabilir dediğim gibi sadece aşık olursam birlikte olabilirim. Ben bir aşk kadınıyım. Henüz kimseye aşık değilim ama bir saat sonra ne olacağını bilemeyiz' diye yanıt verdi.
ESKİ KOCASI SORULUNCA...
Başka bir takipçisi ise Yeşilmen'e; 'Eşinizle boşandınız ama eşinle aranız nasıl? diye sordu.
Yeliz Yeşilmen bu soruya da 'Evet boşandık ama aramız çok iyi. Yemeğe çıkıyoruz tatile çıkıyoruz zaman zaman eve geliyor evde kalıyor. Birbirimizden kopamayız ama ayrıyız. Benim üç yıldır hayatımda kimse yok. Onun hayatın bilemem var mı yok mu diye. Ama benim üzerime biraz zor bulur.' dedi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.