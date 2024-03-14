- Magazin

Eski eşiyle ilgili söyledikleri olay oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü isim Yeliz Yeşilmen bu defa takipçileri ile soru-cevap yaptı. Takipçilerinin 'Evlilik düşünüyor musunuz? sorusuna 'Evlilik değil ama birliktelik olabilir' diyen Yeşilmen'in eski kocasıyla ilgili yanıtı olay oldu.

Eski eşiyle ilgili söyledikleri olay oldu mask
Eski eşiyle ilgili söyledikleri olay oldu
Eski eşiyle ilgili söyledikleri olay oldu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Katıldığı programlar, sosyal medya paylaşımları ve yorumları ile magazin gündemini sallayan Yeliz Yeşilmen bu defa takipçileriyle yaptığı soru cevaplarıyla gündeme geldi.

Yeşilmen bir takipçisinin 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna 'Evlilik değil ama birliktelik olabilir dediğim gibi sadece aşık olursam birlikte olabilirim. Ben bir aşk kadınıyım. Henüz kimseye aşık değilim ama bir saat sonra ne olacağını bilemeyiz' diye yanıt verdi.

ESKİ KOCASI SORULUNCA...

Başka bir takipçisi ise Yeşilmen'e; 'Eşinizle boşandınız ama eşinle aranız nasıl? diye sordu.

Yeliz Yeşilmen bu soruya da 'Evet boşandık ama aramız çok iyi. Yemeğe çıkıyoruz tatile çıkıyoruz zaman zaman eve geliyor evde kalıyor. Birbirimizden kopamayız ama ayrıyız. Benim üç yıldır hayatımda kimse yok. Onun hayatın bilemem var mı yok mu diye. Ama benim üzerime biraz zor bulur.' dedi.
# Bir, Sosyal, sonra, Saat

14 Mar 2024 - 16:14 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Haluk Levent'in hayatı film olacak mask
Haluk Levent'in hayatı film olacak
Arabadan inip dans etme akımı kötü bitti: Arabasına geri dönünce... mask
Arabadan inip dans etme akımı kötü bitti: Arabasına geri dönünce...
Canlı yayında aldığı müjde ile çıldırdı: Survivor'da Yunus Emre'nin sevinci mask
Canlı yayında aldığı müjde ile çıldırdı: Survivor'da Yunus Emre'nin sevinci
Ünlü oyuncu kansere yakalandı; 4 ameliyat geçirdi mask
Ünlü oyuncu kansere yakalandı; 4 ameliyat geçirdi
Oyuncu Hande Doğandemir, Murat Ceylan için Dominik'te mask
Oyuncu Hande Doğandemir, Murat Ceylan için Dominik'te
Yargı'dan kan donduran sahne! 4 kişinin tecavüzüne... mask
Yargı'dan kan donduran sahne! 4 kişinin tecavüzüne...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber