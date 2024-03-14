Antalya'da yaşlı çiftin evinde yangın çıktı! Evi yanarken gözyaşlarını tutamadı

Antalya'da yaşayan Ayşe-Nevzat Seçmen (64) çiftinin evi, prizden kaynaklanan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale çalışmalarını izlerken, "Allah rızası için söndürün. Diğer evlere zarar vermesin. Ne olur söndürün" diye feryat eden Ayşe Seçmen'i, eşi teselli etti.

Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 328'inci Sokak'taki 5 katlı apartmanın 1'inci katında, saat 13.00 sıralarında, yangın çıktı. Ayşe Seçmen ile evde olan Nevzat Seçmen, koltukta yarı uykulu halde otururken prizden çıkan sesi duydu. Prizden çıkan kıvılcımın yerdeki halıyı tutuşturmasıyla ayağa kalkan Seçmen, alevlere müdahale ederken; eşini de dışarı çıkardı. Evden duman ve alevlerin yükseldiğini gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayşe Seçmen, yanan evinin karşısındaki kaldırıma oturarak gözyaşı döktü. Komşularının da yanında olduğu Ayşe Seçmen, "Ne olursunuz söndürün. Allah rızası için söndürün. Diğer evlere zarar vermesin. Ne olur söndürün" diye ağladı.

Yangına müdahale ederken ayak, baş ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Nevzat Seçmen ise sağlık ekibi tarafından ambulansa alındı. Sağlıkçıların müdahalesinin ardından Nevzat Seçmen, kaldırımdaki eşine sarılıp teselli etti. Bu sırada itfaiye ekipleri, yarım saatlik müdahaleyle yangını söndürdü.

'KIVILCIM ÇIKTI'

Yarı uykulu halde televizyon izlerken yangının çıktığını belirten Nevzat Seçmen, "Yarı uyanık yarı uykulu haldeyken 'çat' diye bir ses duydum ve prizden kıvılcım çıktı. Plastik halı yanmaya başladı. Panikle söndürmeye çalışınca büyüdü ve dumana boğulacağız diye dışarıya çıktık. Yangına müdahale edince de bazı yerlerim yandı. Durumum yok, bana yardımcı olurlarsa memnun olurum" derken; yangını haber alıp gelen çiftin kızı Büşra Seçmen de anne ve babasına sarıldı.

Kaynak: DHA