14 Mar 2024 - 16:03- Magazin G:

Haluk Levent'in hayatı film olacak

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Sanatçı Haluk Levent'in hayatı beyaz perdeye aktarılıyor.

Haluk Levent'in hayatı film olacak mask
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Hayatı film olan ünlüler kervanına rock sanatçısı ve Ahbap derneğinin kurucusu Haluk Levent de katılıyor. Hayırseverliğiyle bilinen Levent, UDAO ile yeni bir anlaşmaya imza atarak, iş arayışında olan yetenekli gençlere kariyer imkanı sunarken aynı zamanda 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım olan Hatay'da 30'a yakın okulun yapılmasına katkı sağlayacak.

Basın toplantısına katılan sanatçı, hayata geçirecekleri projenin amacını şu sözlerle açıkladı:

"Projenin amacı, iş imkanları yaratmak ve yetenekli bireyleri aynı platform çatısı altında bir araya getirerek Web3 teknolojisi sayesinde işverenler ve iş arayanlar arasında doğrudan bağlantı kurabilmek ve yetenekli kişilerin keşfedilmesi kolaylaştırmak."

Levent, işbirliğine ilişkin bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı. Sanatçı bu yıl 'en güvenilir kişi' seçilmesi hakkında ise, "Bu durum AHBAP Derneği'nin başarısı, benim değil." dedi.

HAYATI FİLM OLACAK

Hayat hikayesinin beyaz perdeye aktarılacağını ifade eden Haluk Levent, "Filmim çekiliyor, beni anlatıyor. Ben oynayamayacağım ama, benim yerime başka biri oynayacak çünkü benim vaktim yok. Yoksa oyunculuğum iyidir, kendime güveniyorum bu konuda." diye konuştu.

Kaynak: KARAR

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14 Mar 2024 - 16:03 - Magazin

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