14 Mar 2024 - 15:34- Gündem G:

Tribünde rahatsızlanıp hayatını kaybetmişti! Galatasaray taraftarı Alanya’da toprağa verildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasının devre arasında tribünde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Selçuk Tuncer (62), Alanya’da son yolculuğuna uğurlandı.

Tribünde rahatsızlanıp hayatını kaybetmişti! Galatasaray taraftarı Alanya’da toprağa verildi mask
Tribünde rahatsızlanıp hayatını kaybetmişti! Galatasaray taraftarı Alanya’da toprağa verildi
Tribünde rahatsızlanıp hayatını kaybetmişti! Galatasaray taraftarı Alanya’da toprağa verildi
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

GALATASARAY'IN 8 Mart Cuma günü kendi sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın devre arasında tribünde rahatsızlanan evli ve 2 çocuk babası Selçuk Tuncer, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı takımın taraftarı olan emekli Alanya Halkbank Şube Müdürü Selçuk Tuncer için memleketi Alanya'da tören yapıldı. Küçükhasbahçe Mahallesi Gürses Cami'nde bugün düzenlenen törene, sarı-kırmızılı taraftarlar, Tuncer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı katıldı.

Halkbank ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de cenaze törenine çelenk gönderdi. Tuncer, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Tribünde rahatsızlanıp hayatını kaybetmişti! Galatasaray taraftarı Alanya’da toprağa verildi
Tribünde rahatsızlanıp hayatını kaybetmişti! Galatasaray taraftarı Alanya’da toprağa verildi
Tribünde rahatsızlanıp hayatını kaybetmişti! Galatasaray taraftarı Alanya’da toprağa verildi
# Alanya, Mart, günü, alanya'da, Emekli

14 Mar 2024 - 15:34 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

AK Parti başvuru yaptı! Oy pusulasında değişikliğe gidildi mask
AK Parti başvuru yaptı! Oy pusulasında değişikliğe gidildi
Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti mask
Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti
Talihsiz kazada şehit düştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma konvoyu kaza yaptı! 3 yaralı... mask
Talihsiz kazada şehit düştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma konvoyu kaza yaptı! 3 yaralı...
Yeni toplu taşıma kanununu tasarısı Meclis'e sunulacak: Tasarıda hangi maddeler var? mask
Yeni toplu taşıma kanununu tasarısı Meclis'e sunulacak: Tasarıda hangi maddeler var?
Antalya'yı dolu vurdu! mask
Antalya'yı dolu vurdu!
Alanya'daki feci kaza kameraya yansıdı! 7 kişi yaralandı mask
Alanya'daki feci kaza kameraya yansıdı! 7 kişi yaralandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber