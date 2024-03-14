Tribünde rahatsızlanıp hayatını kaybetmişti! Galatasaray taraftarı Alanya’da toprağa verildi

GALATASARAY'IN 8 Mart Cuma günü kendi sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın devre arasında tribünde rahatsızlanan evli ve 2 çocuk babası Selçuk Tuncer, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı takımın taraftarı olan emekli Alanya Halkbank Şube Müdürü Selçuk Tuncer için memleketi Alanya'da tören yapıldı. Küçükhasbahçe Mahallesi Gürses Cami'nde bugün düzenlenen törene, sarı-kırmızılı taraftarlar, Tuncer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı katıldı.
Halkbank ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de cenaze törenine çelenk gönderdi. Tuncer, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı'na defnedildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.