Flaş iddia! 'Erdoğan 21 Mart'ta Alanya'yı il ilan edecek'

Gündeme bomba gibi düşen iddia Batman'dan geldi. Batman Belediye binasına 'Batman Büyükşehir Belediyesi' tabelası asıldı. Kısa süre sonra üzeri örtülen yazının aslında Erdoğan'ın 21 Mart'ta açıklayacağı İl olan ilçeler ve Büyükşehir olan iller açıklaması için bekletildiği iddia edildi.

Türkiye'deki bazı ilçelerin yeni dönemde il statüsüne yükselmesi beklenirken, son açıklanan TÜİK verilerinin ardından, birçok kentte 82'nci, 83'üncü ve 84'üncü il olma hayali iyiden iyiye artmıştı. Öyle ki yerel seçimler yaklaşırken bazı belediye başkanlarının 'il olma' vaadinde bulunması dikkat çekerken, bir belediye binasına asılan tabela bir anda gündem oldu.

BATMAN BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR OLDUĞUNU İLAN ETTİ

Batman'da Bahçelievler Mahallesi 1620'nci Sokak’ta yeni yapılan ve yakında açılışı yapılacak olan 6 katlı Batman Belediyesi hizmet binasına ‘Batman Büyükşehir Belediyesi’ tabelası asıldı.

ŞEHİRDE BÜYÜK HEYECAN YARATTI

Büyükşehir statüsünden olmayan kentte belediye binasına böyle bir tabela asılması ve görüntüsü sosyal medyada Batmanlılar tarafından ‘Büyükşehir olduk’ paylaşımlarına neden oldu.

BELEDİYE APAR TOPAR TABELAYI KAPATTI

Tabelanın gündeme girmesinin ardından belediye tarafından tabeladaki ‘büyükşehir’ kısmı perdeyle kapatıldı.

ERDOĞAN ALANYA'NIN İL OLDUĞUNU 21 MART'TA MI AÇIKLAYACAK?

Bunun ardından yapılan paylaşımlarda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Mart olarak planlanan ziyaretinde müjdeyi vereceğini düşünenler çoğunlukta kaldı.

'MOTİVASYON İÇİN ASTIK'

Batman Belediyesi’nin tabela ile yaptığı açıklamada, “Ortaya koyduğumuz Büyükşehir vizyonu çerçevesinde iki gözümüz Batman’ın gelecek 50 yılını planlama ve inşa etme sürecini ifade eden ‘Batman, Türkiye’ye model olacak ve Büyükşehir’e giden yolun taşlarını tek tek döşüyoruz’ konseptine uygun olarak hayata geçirilmekte olan her projede olduğu gibi hizmet binalarında da aynı bakış açısına sahibiz. Ortaya konulan hedef çerçevesinde önümüzdeki dönemde Batman’ımızın kavuşacağına inandığımız Büyükşehir statüsüne vurgu yapmak ve geleceğe bir miras bırakmak adına asılan yeni tabela somut bir hedefi ortaya koyma, tüm paydaşların ve kamuoyunun müspet dikkatini çekme ve motivasyon artırma amacı taşımaktadır. Bu çerçevede yeni hizmet binamıza ‘Batman Büyükşehir Belediyesi’ tabelası asılmış ve Büyükşehir kelimesinin üzerine önceden perde imalatı yapılmıştır. Yakın zamanda binayı hizmete açtığımız zaman ‘Büyükşehir’ kelimesinin üzerinde perde indirilmiş halde ‘Batman Belediyesi’ biçiminde görülecek; Batman’ımız Büyükşehir statüsü kazandığı zaman ise ‘Büyükşehir’ kelimesinin üzerindeki perde kaldırılacak ve tabela Batman’ımızın hak ettiği Batman Büyükşehir Belediyesi haline dönüşecektir. Batman’ı Büyükşehir’e hazırlıyoruz. Büyükşehir’e giden yolun taşlarını teker teker döşüyoruz. Batman, Büyükşehir olacak" denildi.

NÜFUS KRİTERİNE UYMUYOR

DHA'da yer alan habere göre; konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Batman Barosu Başkanı Erkan Şenses ise büyükşehir olmak için 750 bin nüfusun geçilmesi gerektiğini ifade ederek, “750 bini geçtiğinde TBMM’nin kanun çıkarması yeterlidir. Büyükşehir olursa Batman Büyükşehir Belediyesi dışında merkez ilçemizde yeni bir isimle yeni bir belediye kurulacak; belde belediyeleri olan Kayapınar, Balpınar, Bekirhan, Yücebağ ve İkiköprü belediyeleri tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalle olacak. Köy tüzel kişilikleri kaldırılarak köyler mahalle olacağından Batman İl Özel İdaresi’nin tüzel kişiliği kaldırılacaktır. Mahalleye dönüşecek köylere hizmet Batman büyükşehir belediyesi tarafından götürülecek. Batman’ın büyükşehir olmasının avantaj ve dezavantajlarını tarttığımızda avantajlarının daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır" dedi. Bu arada, 2023 yılı verilerine göre Batman'ın nüfusu 647 bin 205 idi.

ALANYA 82 PLAKAYI BEKLİYOR

Öte yandan uzun süredir Alanya Türkiye'nin 82. ili olma hayalinin gerçekleşmesini bekliyor. İlçe olurken özellikle nüfus yoğunluğu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi gibi faktörler ön plana çıkarken, il olma potansiyeli yüksek olan iller de gündeme gelmişti.

Kaynak: DHA