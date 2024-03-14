- Sağlık

Alanya'da uzmanlardan flaş uyarı: Salgın büyüyor

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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ani düşüş ve yükseliş göstermesi yanında salgını da getirdi. Alanya'da uzmanlar salgının artarak büyüdüğüne dikkat çekerken dikkatli olunmasını istedi.

Alanya'da uzmanlardan flaş uyarı: Salgın büyüyor mask
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Küresel ısınmanın kendini açık açık gösterdiği günümüzde yaşanan ani sıcaklık düşüş ve yükselişleri sağlığımızı da etkilemeye başladı.

Vatandaşların nasıl giyineceğini bilmediği hava geçişleri nedeni ile grip salgınları hızla büyümeye başladı.

Uzmanlar salgının büyümemesi için kalabalık ortamlara girilirken dikkatli olunmasaını ve hijyene dikkat edilmesini isterken, gereksiz ilaç kullanımının da sağlığa yarardan çok zarar verebileceğini belirtti.
# Hava

14 Mar 2024 - 15:04 - Sağlık

Mahreç  Haber Merkezi

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