Alanya'da uzmanlardan flaş uyarı: Salgın büyüyor

Küresel ısınmanın kendini açık açık gösterdiği günümüzde yaşanan ani sıcaklık düşüş ve yükselişleri sağlığımızı da etkilemeye başladı.
Vatandaşların nasıl giyineceğini bilmediği hava geçişleri nedeni ile grip salgınları hızla büyümeye başladı.
Uzmanlar salgının büyümemesi için kalabalık ortamlara girilirken dikkatli olunmasaını ve hijyene dikkat edilmesini isterken, gereksiz ilaç kullanımının da sağlığa yarardan çok zarar verebileceğini belirtti.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.