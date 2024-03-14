Alanya'da uzmanlardan flaş uyarı: Salgın büyüyor

Küresel ısınmanın kendini açık açık gösterdiği günümüzde yaşanan ani sıcaklık düşüş ve yükselişleri sağlığımızı da etkilemeye başladı.

Vatandaşların nasıl giyineceğini bilmediği hava geçişleri nedeni ile grip salgınları hızla büyümeye başladı.

Uzmanlar salgının büyümemesi için kalabalık ortamlara girilirken dikkatli olunmasaını ve hijyene dikkat edilmesini isterken, gereksiz ilaç kullanımının da sağlığa yarardan çok zarar verebileceğini belirtti.