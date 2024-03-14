Başkan Yücel’den Tepe Mahallesi’ne düğün salonu sözü

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Tepe Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yücel’i Tepe Mahallesi Muhtarı Hamza Durna ve yüzlerce mahalle sakini sevgi gösterileriyle karşıladı. Ziyarette Başkan Yücel’e AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve Ülkü Ocakları Başkanı Abdülhadi Yüksel de eşlik etti.

“SİZLERİN TEVECCÜHÜNE LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Tepe Mahallesi sakinlerine hitap eden Başkan Yücel, “Vatandaşlarımızın bize yeni dönem için de gösterdiği teveccüh gurur veriyor. Biz de bu güven ve desteğe layık olmak adına her gün azim ve kararlılıkla çalıştık. Yeni dönemde de sizlerin teveccühleri ile bu kadim kente layık işler yapmaya devam edeceğimizden şüpheniz olmasın. Bu çalışmalarımız ile Alanya dünyanın en huzurlu, en mutlu, en güvenli kentlerinden birisi oldu. Alanya misafirperverliği, tarihi, doğası, geçmişte çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmasıyla herkese huzur veriyor. Dünyanın her yerinden insanlar Alanya'da mutluluk buluyor ki herkes Alanya'yı seçiyor” diye konuştu.

“ALANYA’NIN 56 KAT BÜYÜYEN BİR COĞRAFYASI VAR”

Alanya’nın 2014 yılında yürürlüğe giren Bütünşehir Yasası ile 56 kat büyüdüğünü söyleyen Başkan Yücel, “Alanya 2014 yılından önce sadece Dinek ile Oba arasındaydı. 16 belde kapatılıp mahalleye dönüştü. 68 köy tüzel kişiliği mahalleye dönüştü. 84 tane de yaylayla birlikte 56 kat büyüyen bir Alanya oldu. Biz de o dönem içerisinde yapılanmamızı doğru yaparak, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, yerlisiyle yabancısıyla elimizden gelen gayreti göstererek bu şehre eşsiz hizmetler kazandırdık. En iyi hizmeti üretmek ve insanların yaşam kalitesini artırmak adına var gücümüzle çalıştık. Her alanda yapılanarak ve kurumsallaşarak ülkemizin en başarılı belediyelerinden biri olduk” dedi.

“ ANTALYA VE ALANYA İÇİN ALTIN ÇAĞ BAŞLIYOR”

Antalya’nın Kepez ilçesinde 3 dönem belediye başkanlığı yapan Hakan Tütüncü’nün de Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Alanya ve Antalya’ya hizmet aşkıyla yola çıktığını hatırlatan Başkan Yücel, “Yaklaşık 3 aydır sokaklardayız, seçim kampanyası yapıyoruz. Gittiğimiz her mahallelerde vatandaşlarımızdan duyduğumuz sorun ve taleplerin neredeyse yüzde 50’ye yakını Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan çalışmalar. Ulaşım büyükşehirde, su büyükşehirde ama vatandaşlar hepsinin sorumlusu olarak Alanya Belediyesi’ni biliyor. Ben bu zaman diliminde görevimiz olmamasına rağmen birçok iş yaptım. Neden, vatandaşımız mağdur olmasın diye. Kimsenin hakkını, hukukunu yemeden yardımcı olmaya çalıştım. Yeni dönemde kimseyi mağdur etmeyecek, Alanya’nın Antalya’nın altın çağını yaşatacak bir isim, üç dönem Kepez Belediye Başkanlığı yapan Hakan Tütüncü başkanımız Cumhur İttifakı adayımız oldu. Hakan Başkan da bizler gibi azimli, gayretli ve Antalya'ya, Alanya'ya değer katacağını bildiğimiz bir isim. İnşallah Hakan Başkanımız da sizlerin teveccühleriyle Alanya’ya hizmetler kazandıracak. Sizlerden 31 Mart’ta şahsıma ve Hakan Başkanımıza destek istiyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YÜCEL’DEN TEPE’YE DÜĞÜN SALONU SÖZÜ

Vatandaşlardan gelen Mahalle Konağı talebine karşılık vatandaşlara Düğün Salonu sözü veren Başkan Yücel, “Sugözü, sizin tam orta noktanız. Buraya, Kuzey Alanya’ya hizmet verecek, Eşgilik tarzı hem içeride hem dışarıda hizmet alanı olan, içeride düğün yapıp dışarıda yemek yenebilecek kültür merkezi ve düğün salonu yapacağız Allah izin verirse. İki düğünü bile aynı anda yapabilecek kapasitesi olacak. Şu anda Alanya Belediyesi’nin 14 tane düğün salonu oldu. Alanya’daki düğünlerin yüzde 85’i düğün salonlarımızda yapılıyor. Gençlerimize yardımcı olabilmek adına çok uygun fiyata veriyoruz bu salonlarımız. Tepe Mahallesi’nin de ihtiyacı var, buraya da, Kuzey Alanya’ya hizmet verebilecek güzel bir Kültür Merkezi ve Düğün Salonu oluşturacağız” dedi. Vatandaşlar konuşmasının ardından Başkan Yücel’i uzun süre alkışlayıp, destek verdi. Yeni dönemde de desteklerinin süreceğini söyleyen vatandaşlar, 10 yıldır mahallelerine yaptığı yatırımlardan dolayı Başkan Yücel’e teşekkür ettiler.