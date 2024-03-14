- Ekonomi

Son Dakika! Ekmek ve simit fiyatı kararı

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Her il ve ilçenin kendi şartlarına göre belirlediği ekmek ve simit fiyatları artık Ticaret Bakanlığı'nın onayı ile mümkün olacak.

Son Dakika! Ekmek ve simit fiyatı kararı mask
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Türkiye'de her il ve ilçenin kendi iç şartlarına göre belirlediği ekmek ve simit fiyatlarında yeni düzenleme geldi.

Buna göre Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı’ndan olumlu görüş aranmasına yönelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ekmek ve simit fiyatı ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek.

Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanacak.
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14 Mar 2024 - 13:47 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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