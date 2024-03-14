14 Mar 2024 - 13:26- Asayiş G:

Alanya’da Rus kadın evinde cansız bulundu

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Alanya’da 44 yaşındaki Rus kadın evinde eşi tarafından ölü bulundu.

Alanya’da Rus kadın evinde cansız bulundu mask
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Olay Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Eşiyle birlikte yaşayan Rus uyruklu Liliia Vashurkina (44) eşi tarafından yatak odasında hareketsiz olarak bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Vashurkina’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Rus kadının cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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14 Mar 2024 - 13:26 - Asayiş

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