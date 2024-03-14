- Ekonomi

İŞKUR 25.000 TL para verecek: İşte başvuru şartları

ABONE OL Google News Sayfamız

Aktif iş gücünü canlı tutmak isteyen yetkililerden yeni proje geldi. İŞKUR kadın istihdamını artırmak amacı ile pozitif ayrımcılık yaparak 25.000 TL nakit ödeme yapıyor.

İŞKUR 25.000 TL para verecek: İşte başvuru şartları mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapan İŞKUR, yeni bir argümanı hayata geçirdi. İşverenlere ihtiyaç duydukları iş gücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu olmadan yetiştirme imkânı sunan ' Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)', pilot iller arasında yer alan Bursa'da başladı.

25.000 TL NAKİT VERİLECEK

Program çerçevesinde 18-35 yaş arasındaki kadın çalışana iş imkânı sağlayan imalat sektöründeki işyerlerine, istihdam ettiği kadın çalışan için 3 ay süreyle aylık 25 bin liraya kadar destek sağlanıyor. Destekten yararlanacak işyerinin, imalat sektöründe, en az 2 sigortalı çalışanı olması gerekiyor. KİPAP'dan yararlanan işyerlerinin destek ödemesi yapılan sürenin en az 2 katı kadar süreyle kadın çalışanı istihdam etmeyi taahhüt etmesi şartı aranıyor.

İŞKUR E-ŞUBE ÜZERİNDEN DETAYLARI İNCELEYİN

İşyerleri, çalıştırdıkları sigortalı sayısının yüzde 10’una kadar katılımcı talep ediliyor. Ayrıca, proje çerçevesinde çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği verilecek.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesine başvuru şartlarını sağlayan tüm işverenlerin , İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunmaları isteniyor.

# Bir, yüzde, Yer, Kadın

14 Mar 2024 - 13:02 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kredi kartlarında beklenmedik aksiyon: Öne çekildi... mask
Kredi kartlarında beklenmedik aksiyon: Öne çekildi...
Kahvaltıların tacına zam darbesi! Fiyatı duyan kaçıp gidiyor... mask
Kahvaltıların tacına zam darbesi! Fiyatı duyan kaçıp gidiyor...
SGK uzmanı hükümetin emekli zammı operasyonunu açıkladı: İşte detaylar... mask
SGK uzmanı hükümetin emekli zammı operasyonunu açıkladı: İşte detaylar...
Araç sahiplerininin korkulu rüyasıydı: Flaş zam! mask
Araç sahiplerininin korkulu rüyasıydı: Flaş zam!
Fırınlarda yönetmelik değişti: Artık bu yöntemle zam yapılacak... mask
Fırınlarda yönetmelik değişti: Artık bu yöntemle zam yapılacak...
İyi Partili ekonomist "Panikle Londra'ya uçtular" dedi: Gizli toplantıda neler oldu? mask
İyi Partili ekonomist "Panikle Londra'ya uçtular" dedi: Gizli toplantıda neler oldu?
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber