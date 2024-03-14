İŞKUR 25.000 TL para verecek: İşte başvuru şartları

Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapan İŞKUR, yeni bir argümanı hayata geçirdi. İşverenlere ihtiyaç duydukları iş gücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu olmadan yetiştirme imkânı sunan ' Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)', pilot iller arasında yer alan Bursa'da başladı.

25.000 TL NAKİT VERİLECEK

Program çerçevesinde 18-35 yaş arasındaki kadın çalışana iş imkânı sağlayan imalat sektöründeki işyerlerine, istihdam ettiği kadın çalışan için 3 ay süreyle aylık 25 bin liraya kadar destek sağlanıyor. Destekten yararlanacak işyerinin, imalat sektöründe, en az 2 sigortalı çalışanı olması gerekiyor. KİPAP'dan yararlanan işyerlerinin destek ödemesi yapılan sürenin en az 2 katı kadar süreyle kadın çalışanı istihdam etmeyi taahhüt etmesi şartı aranıyor.

İŞKUR E-ŞUBE ÜZERİNDEN DETAYLARI İNCELEYİN

İşyerleri, çalıştırdıkları sigortalı sayısının yüzde 10’una kadar katılımcı talep ediliyor. Ayrıca, proje çerçevesinde çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği verilecek.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesine başvuru şartlarını sağlayan tüm işverenlerin , İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunmaları isteniyor.