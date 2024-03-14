İŞKUR 25.000 TL para verecek: İşte başvuru şartları

Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapan İŞKUR, yeni bir argümanı hayata geçirdi. İşverenlere ihtiyaç duydukları iş gücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu olmadan yetiştirme imkânı sunan ' Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)', pilot iller arasında yer alan Bursa'da başladı.
25.000 TL NAKİT VERİLECEK
Program çerçevesinde 18-35 yaş arasındaki kadın çalışana iş imkânı sağlayan imalat sektöründeki işyerlerine, istihdam ettiği kadın çalışan için 3 ay süreyle aylık 25 bin liraya kadar destek sağlanıyor. Destekten yararlanacak işyerinin, imalat sektöründe, en az 2 sigortalı çalışanı olması gerekiyor. KİPAP'dan yararlanan işyerlerinin destek ödemesi yapılan sürenin en az 2 katı kadar süreyle kadın çalışanı istihdam etmeyi taahhüt etmesi şartı aranıyor.
İŞKUR E-ŞUBE ÜZERİNDEN DETAYLARI İNCELEYİN
İşyerleri, çalıştırdıkları sigortalı sayısının yüzde 10’una kadar katılımcı talep ediliyor. Ayrıca, proje çerçevesinde çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği verilecek.
Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesine başvuru şartlarını sağlayan tüm işverenlerin , İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunmaları isteniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.