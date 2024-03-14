Arabadan inip dans etme akımı kötü bitti: Arabasına geri dönünce...



Bir sosyal medya kullanıcısı, yıllardır uygulanan bir akımı uyguladı. Lüks arabasıyla düşük hızda giderken arabasından inip yanında dans etti.

Arabasından inip arabası giderken dans edip, şınav çeken genç rahat tavırlarıyla dikkat çekti. En sonunda lüks arabasına koştu ve arabasına geri döndüğünde hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Arabasının kapıları kilitlenmişti. Gencin panik olduğu anlar kameraya yansıdı.