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Arabadan inip dans etme akımı kötü bitti: Arabasına geri dönünce...

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Bir sosyal medya kullanıcısı sosyal medyada uzun zamandır denenen akımlardan birini denedi. Arabadan inip dans etti ama akımın sonu hiç umduğu gibi bitmedi! Arabasının yanında dans edip rahat tavırlarıyla video çekti. Ardından arabaya dönünce...

Arabadan inip dans etme akımı kötü bitti: Arabasına geri dönünce...
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Bir sosyal medya kullanıcısı, yıllardır uygulanan bir akımı uyguladı. Lüks arabasıyla düşük hızda giderken arabasından inip yanında dans etti.

Arabasından inip arabası giderken dans edip, şınav çeken genç rahat tavırlarıyla dikkat çekti. En sonunda lüks arabasına koştu ve arabasına geri döndüğünde hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Arabasının kapıları kilitlenmişti. Gencin panik olduğu anlar kameraya yansıdı.
# etti, Bir, Sosyal

14 Mar 2024 - 12:49 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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