Arabadan inip dans etme akımı kötü bitti: Arabasına geri dönünce...

Bir sosyal medya kullanıcısı, yıllardır uygulanan bir akımı uyguladı. Lüks arabasıyla düşük hızda giderken arabasından inip yanında dans etti.
Arabasından inip arabası giderken dans edip, şınav çeken genç rahat tavırlarıyla dikkat çekti. En sonunda lüks arabasına koştu ve arabasına geri döndüğünde hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Arabasının kapıları kilitlenmişti. Gencin panik olduğu anlar kameraya yansıdı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.