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Canlı yayında aldığı müjde ile çıldırdı: Survivor'da Yunus Emre'nin sevinci

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Survivor All Star'da aldığı cezalarla adından söz ettiren Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurmuştu. Yunus Emre adada canlı yayın açınca haber Yunus Emre'ye de ulaştı. O anlar sosyal medyayı salladı.

Canlı yayında aldığı müjde ile çıldırdı: Survivor'da Yunus Emre'nin sevinci mask
Canlı yayında aldığı müjde ile çıldırdı: Survivor'da Yunus Emre'nin sevinci
Canlı yayında aldığı müjde ile çıldırdı: Survivor'da Yunus Emre'nin sevinci
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Survivor All Star'da iletişim oyunun kazananı belli oldu. İletişim ödülünü kadınlarda 8-2, erkeklerde 8-6'lık skorla kazanan Kırmızı takım oldu.

Yunus Emre canlı yayın açılınca güzel haberi aldı. Geçtiğimiz günlerde eşinin hamile olduğunu açıklaması sosyal medyayı sallamıştı. Güzel haber yayın açılınca Yunus Emre'ye de ulaştı.

"Baba mı oluyorum şaka mı baba oluyorum" diyerek sevinç çığlıkları atan Yunus Emre'nin takım arkadaşları da bu sevince ortak oldu.



Aleyna'nın ise görüntü de yer almaması sosyal medyanın diline düştü.


Yunus Emre baba olacağını duyunca "Dünyalar güzeli karım. Şükürler olsun Allah'ıma" dedi.
# Yer, Sosyal, Survivor

14 Mar 2024 - 12:42 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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