Antalya BŞB’den vatandaşın iftar sofrasına destek

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, paylaşmanın ve dayanışmanın önemini vurgulayarak Ramazan ayında kent merkezindeki mahallelerde iftar yemeği dağıtımını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Mobil Aşevi, Kepez İlçesi Aydoğmuş Mahallesi’nde iftar öncesi gerçekleştirilen yemek dağıtımında, 1500 kişiye dört çeşit yemek ikram edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi, Ramazan Ayı boyunca farklı mahallelerde iftar öncesi yemek dağıtımlarına devam edecek.
ALANYA’DA İFTAR ÇADIRI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR
Ramazan ayı nedeniyle ilçelerde de iftar yemeği ikramında bulunan Büyükşehir Belediyesi iftar çadırları da yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi, Alanya Nüfus Müdürlüğü karşısındaki Hacımemişler Camii önündeki alanda her akşam vatandaşlara sıcak yemek ikramı yapılıyor. Ramazan’ın ilk üç günü Büyükşehir Belediyesi’nin iftar sofrasından binlerce vatandaş yararlandı. İftar sofrası Ramazan ayı boyunca tüm vatandaşlara açık olacak. (Antalya BŞB/BÜLTEN)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.