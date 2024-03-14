Öğrencilere müjde! Burs veriliyor...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapılan ortak protokol çerçevesinde Kayseri, Ankara, Kırıkkale, İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve Yalova illerinde beceri ve eğitim faaliyetlerinin başladığını duyurdu. Bu proje kapsamında, özellikle savunma sanayisi ve enerji sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hedefleniyor.

9 AY BOYUNCA ASGARİ ÜCRETİN ÜÇRE BİRİ KADAR BURS

Öğrencilere verilecek olan burs müjdesi ise dikkat çekici. Burs almak için gerekli kriterlere uyan ve kontenjana giren öğrenciler, 9 ay boyunca asgari ücretin %30’u oranında burs almaya hak kazanacaklar. Bu destek, öğrencilerin eğitimlerine daha iyi odaklanmalarını sağlayacak ve gelecekleri için güçlü bir temel oluşturacak.

SAVUNMA SANAYİSİ İÇİN GEREKLİ PERSONEL YETİŞTİRİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı arasındaki bu işbirliği, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve ülkenin savunma sanayisi alanında daha da ileri gitmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu projenin hayata geçirilmesiyle, gençlerin mesleki ve akademik gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.