14 Mar 2024 - 11:47- Gündem G:

Alanya’daki bu 4 mahallenin yolunu kullanacaklar dikkat!

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Antalya BŞB ekipleri tarafından Demirtaş bölgesindeki 4 mahallenin grup yoluna bakım onarım çalışması yapıldı

Alanya’daki bu 4 mahallenin yolunu kullanacaklar dikkat! mask
Alanya’daki bu 4 mahallenin yolunu kullanacaklar dikkat!
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, ilçe kırsalındaki yollarda alt yapı, bakım onarım ve yama çalışmalarına devam ediyor. Demirtaş bölgesinde bulunan Beyreli, Kocaoğlanlı, Çamlıca ve Sapadere mahallesi grup yollarında bozuk olan yerlerde önce alt yapı çalışması yapıldı. Göçük olan, bozulan sıcak asfalt bölümleri çıkarılarak yerine sıcak asfalt dökümü yapıldı. Bakım onarım çalışmaları kısa sürede tamamlanan 4 mahallenin grup yolunda ulaşım daha güvenli hale getirildi. (Antalya BŞB/BÜLTEN)

Alanya’daki bu 4 mahallenin yolunu kullanacaklar dikkat!
Alanya’daki bu 4 mahallenin yolunu kullanacaklar dikkat!
Alanya’daki bu 4 mahallenin yolunu kullanacaklar dikkat!
# devam, Alanya, Antalya

14 Mar 2024 - 11:47 - Gündem

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