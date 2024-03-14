Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Üniversitesi eğitim iş birliği yapacak

ALANYA Kaymakamlığında çalışan personellerin ve birinci derece yakınlarının yararlanmaları amacıyla Alanya Üniversitesi TÖMER dil kurslarında indirimli eğitim verilmesini amaçlayan eğitim iş birliği protokolü Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner arasında imzalandı. Eğitim alanında kurumlar arası iş birliğinin önemine değinen Kaymakam Ürkmezer, “Alanya’mızın eğitim anlamında yükselen değerlerinden biri olan Alanya Üniversitesi ile eğitim iş birliği protokolü imzaladık. Bu tür iş birliklerini her zaman önemsiyoruz. Protokol ile Kaymakamlık personellerimiz Alanya Üniversitesi bünyesinde verilen dil eğitimlerinden indirimli faydalanabilecekler. Rektörümüz Prof. Dr. Mesut Güner’e teşekkür ediyor, protokolün hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi. (Toygar DİM)