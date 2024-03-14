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Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Üniversitesi eğitim iş birliği yapacak

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Alanya Kaymakamlığı ile Alanya Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı

Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Üniversitesi eğitim iş birliği yapacak mask
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ALANYA Kaymakamlığında çalışan personellerin ve birinci derece yakınlarının yararlanmaları amacıyla Alanya Üniversitesi TÖMER dil kurslarında indirimli eğitim verilmesini amaçlayan eğitim iş birliği protokolü Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner arasında imzalandı. Eğitim alanında kurumlar arası iş birliğinin önemine değinen Kaymakam Ürkmezer, “Alanya’mızın eğitim anlamında yükselen değerlerinden biri olan Alanya Üniversitesi ile eğitim iş birliği protokolü imzaladık. Bu tür iş birliklerini her zaman önemsiyoruz. Protokol ile Kaymakamlık personellerimiz Alanya Üniversitesi bünyesinde verilen dil eğitimlerinden indirimli faydalanabilecekler. Rektörümüz Prof. Dr. Mesut Güner’e teşekkür ediyor, protokolün hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi. (Toygar DİM)
# Alanya, eğitim

14 Mar 2024 - 11:47 - Siyaset

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