Alanya’da bunalıma giren kişi canına kıydı

Elde edilen bilgilere göre, olay Alanya'nın Toslak Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Erkan Kaplan (46) adlı kişi aşırı borçlanma ve beş yıldır gördüğü psikolojik tedavilerin sonucunda bunalıma girerek kendi evinde av tüfeğiyle kalbine ateş ederek intihar etti. Çevredeki vatandaşlar silah sesini duyduktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve ambulans gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan kontrolde Kaplan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaplan'ın cansız bedeni, savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.