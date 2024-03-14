Bu arabayı 483.000 liraya veriyorlar: Sıfır ambalajında...

Sıfır kilometre bir otomobile sahip olmak isteyenler için Renault Taliant şimdi 483.000 TL’ye satışa sunuluyor. ÖTV muafiyetli fiyatı ile dikkat çeken Renault Taliant, bütçesini zorlayan otomobil sahiplerine cazip bir seçenek sunuyor.

DÖVİZ ARTIŞI OTOMOBİL PİYASASINI VURDU

Özellikle ekonomik zorluklar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle otomobil fiyatları yüksek seyretmekte. Ancak, ÖTV muafiyeti sağlayan bireyler için Renault Taliant, 483.000 TL’ye satışa sunuluyor. Bu fırsat, bütçesini kontrol altında tutmak isteyen sürücüler için önemli bir seçenek haline geldi.

NİSAN AYI ZAM AYI OLACAK

ÖTV muafiyetinin avantajlarıyla tercih edilen otomobil alımlarında, Nisan ayının başında öngörülen zam öncesi Mart ayı, uygun fiyatlı bir araç sahibi olmak isteyenler için en doğru zaman olarak görünüyor. Nisan ayında öngörülen zamlarla birlikte, sıfır kilometre otomobillerin fiyatlarında yüzde 15 ile yüzde 25 arasında artış bekleniyor.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN ÖZEL

ÖTV muafiyetli satışlardaki artış, vatandaşların bu avantajı değerlendirmelerine ve otomobil alımlarında yüksek oranlı engeli olan bireylerin bu haklarını kullanmalarına olanak sağlıyor. Bu durum, otomobil bayilerine olan talebin artmasına neden oluyor.