14 Mar 2024 - 11:15- Asayiş

Son Dakika! 2 şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak programı sonrası koruma polislerini taşıyan araç kaza yaptı. Kazada Şırnak’ta görevli polis memuru Fırat Der şehit olurken, bir diğer acı haber de bu sabah geldi. Yaralı polislerden İlker Duran tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.