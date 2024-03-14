Taşeron işçilere kadro müjdesi: Seçim geldi böyle oldu...

90 bin taşeron işçisine kadro ne zaman çıkacak sorusu, özellikle seçim öncesinde yapılan kritik görüşmelerle yeniden önem kazandı. TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin geçmesiyle birlikte, taşeron işçilere yönelik beklentiler artmıştı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin büyük çoğunluğu karşılandı. Ancak, KİT’lerdeki taşeronlar ve kamu dışı taşeron işçilerin kadro beklentisi halen devam ediyor” açıklamasını yapmıştı. Bu bağlamda, taşerona kadro konusunda son durum ne?

Taşerona kadro beklentileri, 11 Mart 2024 tarihinde de gündemdeydi. Torba yasa içerisinde yer alan ekonomik düzenlemelerin sona ermesiyle birlikte, taşeron işçilere kadro düzenlemesi beklentisi arttı. İlk olarak 2023 yılında duyurulan 90 bin taşeron işçisine kadro düzenlemesiyle birlikte, çalışanların mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapılması planlanıyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, seçim öncesinde 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin sona ermesini istediklerini belirtmişti. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Şimdi gözler, TBMM görüşmelerine çevrilmiş durumda. Peki, 90 bin taşeron işçisine kadro ne zaman çıkacak? Ve taşerona kadro TBMM’de görüşüldü mü?

Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer, taşerona kadro düzenlemesi konusunda önemli bir değerlendirme yapmıştı. Belediyeler, karayolları ve enerji sektöründe çalışan yaklaşık 100 bin KİT taşeron işçisinin kadroya geçirilmesi bekleniyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın, 90 bin işçinin yerel seçim öncesi kadro hakkı edinebilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtilmişti.

Taşerona kadro konusu, torba yasa görüşmeleri sırasında yakından takip ediliyor. Torba yasanın ikinci bölümünde taşeron işçilere kadro verilmesi bekleniyor. Bu maddelerin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe gireceği öngörülüyor.