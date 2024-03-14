Covid-19'un en korkunç yan etkisi bulundu: Bilim insanları şaşkın

Bütün dünyaya bir anda yayılarak etkisi altına alan ve milyonların canına malolan Covid-19'un yan etkileri hakkında araştırmalar yapan Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün (IHME) yürüttüğü Küresel Hastalık Yükü (GBD) çalışması, Kovid-19 salgını döneminde dünya genelindeki ölüm oranlarının arttığını ve beklenen yaşam sürelerinin keskin bir şekilde azaldığını ortaya koydu.

COVİD-19 YAŞAM SÜRESİNİ AZALTTI

195 ülkenin verilerinin analiz edildiği bu kapsamlı araştırmada, özellikle Kovid-19'un etkisi üzerinde duruldu. Araştırmanın sonuçlarına göre, dünya genelinde beklenen yaşam süresi, 2019 ile 2021 arasında 1,5 yılı aşkın bir şekilde azaldı ve geçmişteki artış eğilimleri tersine döndü.

POTANSİYEL YIKICI ETKİLERİ ORTAYA ÇIKIYOR

IHME'de görev yapan araştırmacı Dr. Austin E. Schumacher, salgının yetişkinler üzerinde derin etki bıraktığını belirtti. Schumacher, "Salgın sırasında, ülkelerin ve bölgelerin yüzde 84'ünde beklenen yaşam süresi azaldı. Bu durum, yeni patojenlerin yıkıcı potansiyel etkilerini ortaya koyuyor" dedi.

Beklenen yaşam süresi, bir kişinin ortalama olarak ne kadar yaşadığını gösteren önemli bir istatistiksel ölçüttür. Kovid-19 salgınının bu istatistik üzerindeki etkisi, dünya genelindeki sağlık sistemlerinin ve toplumların ne kadar zorlu bir süreçten geçtiğini gözler önüne sermektedir.

Araştırmanın detayları, prestijli tıp dergisi "The Lancet"te yayımlanmıştır.

Kaynak: KARAR