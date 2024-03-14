Bir ailenin ocağına ateş düşürüp kaçmışlardı: Amerika'da güle oynaya alışveriş yaparken görüntülendiler

Ünlü doktor Bülent Cihantimur ile Eylem Tok'un, 17 yaşındaki oğlunun yaptığı kaza ve sonrasında yaşananlar gündem yaratmıştı. 1 Mart'ta Mithatpaşa Mahallesi’ndeki Davutpaşa Caddesi’nde meydana gelen kazada Yazar Eylem Tok'un oğlunun kullandığı araç emniyet şeridinde bekleyenlere çarpmıştı. Olayın ardından 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından Eylem Tok ve oğlunun önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtığı tespit edildi. Yürütülen soruşturmada Eylem Tok ile oğlu T.C.’nin yurtdışına kaçmasını organize ettiği iddia edilen Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklanmıştı.



Ehliyetsiz kullandığı otomobil ile Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'da görüntülendi.



Fotoğrafları ABD’de yaşayan gazeteci Razi Canikligil paylaştı. Canikligil paylaşımında, “ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, New York’talar. 57. sokak ve 6. Avenue köşesinde görülen kaçak anne oğul fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti” ifadelerini kullandı.

İşte o fotoğraflar:

Kaynak: MYNET