- Gündem

Bir ailenin ocağına ateş düşürüp kaçmışlardı: Amerika'da güle oynaya alışveriş yaparken görüntülendiler

ABONE OL Google News Sayfamız

Ehliyetsiz kullandığı otomobil ile Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçıran annesi yazar Eylem Tok, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Kaza sonrası kayıplara karışan anne ve oğlu New York'ta görüntülendi. Kaçak anne oğul fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti.

Bir ailenin ocağına ateş düşürüp kaçmışlardı: Amerika'da güle oynaya alışveriş yaparken görüntülendiler mask
Bir ailenin ocağına ateş düşürüp kaçmışlardı: Amerika'da güle oynaya alışveriş yaparken görüntülendiler
Bir ailenin ocağına ateş düşürüp kaçmışlardı: Amerika'da güle oynaya alışveriş yaparken görüntülendiler
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü doktor Bülent Cihantimur ile Eylem Tok'un, 17 yaşındaki oğlunun yaptığı kaza ve sonrasında yaşananlar gündem yaratmıştı. 1 Mart'ta Mithatpaşa Mahallesi’ndeki Davutpaşa Caddesi’nde meydana gelen kazada Yazar Eylem Tok'un oğlunun kullandığı araç emniyet şeridinde bekleyenlere çarpmıştı. Olayın ardından 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından Eylem Tok ve oğlunun önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtığı tespit edildi. Yürütülen soruşturmada Eylem Tok ile oğlu T.C.’nin yurtdışına kaçmasını organize ettiği iddia edilen Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklanmıştı.

Ehliyetsiz kullandığı otomobil ile Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'da görüntülendi.

Fotoğrafları ABD’de yaşayan gazeteci Razi Canikligil paylaştı. Canikligil paylaşımında, “ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, New York’talar. 57. sokak ve 6. Avenue köşesinde görülen kaçak anne oğul fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti” ifadelerini kullandı.

İşte o fotoğraflar:

Kaynak: MYNET

# Mart, Gelen, araç, kaza, Otomobil

14 Mar 2024 - 10:20 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

AK Parti başvuru yaptı! Oy pusulasında değişikliğe gidildi mask
AK Parti başvuru yaptı! Oy pusulasında değişikliğe gidildi
Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti mask
Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti
Talihsiz kazada şehit düştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma konvoyu kaza yaptı! 3 yaralı... mask
Talihsiz kazada şehit düştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma konvoyu kaza yaptı! 3 yaralı...
Yeni toplu taşıma kanununu tasarısı Meclis'e sunulacak: Tasarıda hangi maddeler var? mask
Yeni toplu taşıma kanununu tasarısı Meclis'e sunulacak: Tasarıda hangi maddeler var?
Antalya'da denizde hortum çıktı mask
Antalya'da denizde hortum çıktı
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! 15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü mask
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! 15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber