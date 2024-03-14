AK Parti başvuru yaptı! Oy pusulasında değişikliğe gidildi

34 siyasi partinin yarışacağı 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız adayların da bulunması sebebiyle bazı il, ilçe ve beldelerde oy pusulalarının çok uzun olabileceği belirtilmişti. 22 siyasi parti ve 27 bağımsız adayın katılacağı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için basılan pusula ise en uzun oy pusulası oldu.

AK PARTİ'DEN YENİ ŞABLON TALEBİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, konuyla ilgili harekete geçen AK Parti, partinin YSK Temsilcisi Recep Özel aracılığıyla başkanlığa başvuru yaparak oy pusulasında siyasi partilerle bağımsız adayları birbirinden kesin olarak ayırt edecek yeni bir şablon kullanılmasını istedi.

"2019 SEÇİMLERİNDE SIKINTI YAŞANDI"

Recep Özel, "2019'da yapılan İBB seçimlerinde, seçmen oy vereceği siyasi partinin altındaki bağımsız adaya kendi partisine oy verdiğini zannederek oy kullandı. Aynı yerde gibi algılayarak hem partisine hem de altındaki bağımsız adaya oy vererek oyunu geçersiz hale getirdi. Bu şekilde AK Parti'nin logosunun altında bulunan bağımsız adaya 11 bin oy çıktı. Tüm ilçelerde toplam 319 bin 540 oy geçersiz sayıldı. Tek bir oyun bile önemli olduğu bu seçimlerde aynı sorunun yaşanmaması için şablonun değiştirilmesini istedik" dedi.

YSK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Özel'in başvurusuna diğer partilerin temsilcileri de imza verince, YSK olağanüstü toplandı. Konuyu değerlendiren YSK, partilerle bağımsızlar arasındaki boşluğa, boşluğu tümüyle kaplayacak şekilde "bağımsız adaylar" ibaresinin eklenmesine karar verdi.

Kaynak: Sondakika